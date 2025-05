Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke útban Nagyváradra tartott Magyar Infót, ahol az “átláthatósági” törvényre is reagált.","id":"20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3711a6aa-7c58-4061-b2bb-448bec57899b.jpg","index":0,"item":"21a0f03a-bd91-4b2e-a481-88677cc00e77","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_magyar-peter-tisza-part-magyar-info","timestamp":"2025. május. 19. 20:11","title":"Magyar Péter: Biztosítom a sajtót, a civileket és minden magyar embert, hogy a Tisza mellettük áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f1b90b-d32c-4da1-97aa-27a31c0cf98c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Bournemouth és a Liverpool már Kerkez Milos pontos átigazolási összegéről tárgyal Fabrizio Romano szerint, az angol bajnok pedig már ahhoz is közel van, hogy megegyezzen a magyar válogatott védőjével.","shortLead":"A Bournemouth és a Liverpool már Kerkez Milos pontos átigazolási összegéről tárgyal Fabrizio Romano szerint, az angol...","id":"20250519_Kozel-a-megallapodas-Kerkez-Milos-hamarosan-Szoboszlai-Dominik-csapattarsa-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58f1b90b-d32c-4da1-97aa-27a31c0cf98c.jpg","index":0,"item":"b6f4ff4f-d9b7-4a80-bdde-a3023b371f84","keywords":null,"link":"/sport/20250519_Kozel-a-megallapodas-Kerkez-Milos-hamarosan-Szoboszlai-Dominik-csapattarsa-lehet","timestamp":"2025. május. 19. 10:58","title":"Közel a megállapodás, Kerkez Milos hamarosan Szoboszlai Dominik csapattársa lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95371c67-c091-4a0c-baa3-3756e3199dae","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas hiánya az egyik leggyakoribb nyomelemhiány, nagyjából minden harmadik embert érint világszerte. Komoly hatással van az egészségre: csökkenti az energiaszintet, rontja a kognitív funkciókat és gyengíti az immunrendszert. Ha kiderül, hogy vashiányosak vagyunk, a hatásos vaspótlás mellett a vashiány okait is meg kell találni. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy miért fontos ez.","shortLead":"A vas hiánya az egyik leggyakoribb nyomelemhiány, nagyjából minden harmadik embert érint világszerte. Komoly hatással...","id":"20250428_Hatastalan-a-vaspotlas-okok-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95371c67-c091-4a0c-baa3-3756e3199dae.jpg","index":0,"item":"d58f7528-e719-42d9-9bde-92f0594b03b9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Hatastalan-a-vaspotlas-okok-maltofer","timestamp":"2025. május. 19. 07:30","title":"Hatástalan a vaspótlás? Mutatjuk a lehetséges okokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Megtette hatását Orbán Viktor tihanyi beszéde: a magyarok lakta megyék egyértelműen álltak ki a magyar miniszterelnök által nem támogatott jelölt mellett az elnökválasztás második fordulójában. A magyarok mellett a fiatalok, a nők, az Ukrajnával határos körzetekben élők és a városlakók szavazták meg Nicusor Dant, a szélsőjobbos George Simion kihívóját.","shortLead":"Megtette hatását Orbán Viktor tihanyi beszéde: a magyarok lakta megyék egyértelműen álltak ki a magyar miniszterelnök...","id":"20250520_romania-valasztas-dan-simion-orban-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5.jpg","index":0,"item":"3f7b0c0f-1814-405c-84b9-0a62c102627d","keywords":null,"link":"/360/20250520_romania-valasztas-dan-simion-orban-moszkva","timestamp":"2025. május. 19. 09:01","title":"Bukarest nem Moszkva: az Európa-párti szavazók söpörték le a Fidesz által támogatott szuverenistákat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43599e7-17ec-45f7-917b-73c27eb8f418","c_author":"Tornyos Kata","category":"gazdasag","description":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb kollégák támogatás helyett megalapozatlan előítéletekkel fogadják őket.","shortLead":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb...","id":"20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a43599e7-17ec-45f7-917b-73c27eb8f418.jpg","index":0,"item":"7a32dc5b-225a-498f-b4ee-9a76288e34c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","timestamp":"2025. május. 19. 09:00","title":"Ha ki akarnak rúgni, hát tegyék – mitől félnek a fiatalok a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később állították fel párizsi sírjánál.","shortLead":"A Doors legendás énekese 1971 nyarán csatlakozott a 27-esek klubjához és a márványból készült szobrot 10 évvel később...","id":"20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e0054d7-e00a-42d2-acf4-e75b8d09fbbf.jpg","index":0,"item":"cbdcb4bd-eb63-47d3-a4b1-4f718e068291","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_jim-morrison-ellopott-szobor-pere-lachaise-temeto","timestamp":"2025. május. 19. 16:35","title":"Tök véletlenül került elő Jim Morrison mellszobra, amit közel 40 éve loptak el a sírjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed42f205-2282-422b-a2fc-2b59c87a1b43","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Soha akkora szükségünk nem volt még a félelemre, mint most. A félelem, hogy végképp elvehetik az alapvető jogainkat, legyen elég erős ahhoz, hogy legyőzze az összes többi, szánalmas félelmünket. Erről ír Az én hetem című sorozatunkban Karafiáth Orsolya, akinek az alábbi, az aktuális hírfolyam alapján válogatott szókészletből kellett ihletet merítenie: diktátortempó, határátlépés, kormányármány, békeblabla, szuvenír.","shortLead":"Soha akkora szükségünk nem volt még a félelemre, mint most. A félelem, hogy végképp elvehetik az alapvető jogainkat...","id":"20250518_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed42f205-2282-422b-a2fc-2b59c87a1b43.jpg","index":0,"item":"0122fcbf-44a6-4c6f-88fc-78d44bc7b859","keywords":null,"link":"/360/20250518_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. május. 18. 17:58","title":"Karafiáth Orsolya: Az ördög már ott a falon, odafestve, szép, ugye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]