[{"available":true,"c_guid":"c6a2e494-c69d-4ecf-b84e-384ae37acd65","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szinte luxus új kocsit venni.","shortLead":"Szinte luxus új kocsit venni.","id":"20250519_legolcsobb-uj-auto-friss-lista-arakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a2e494-c69d-4ecf-b84e-384ae37acd65.jpg","index":0,"item":"bc92385b-e325-4363-b552-3e26b8adabdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_legolcsobb-uj-auto-friss-lista-arakkal","timestamp":"2025. május. 19. 08:07","title":"Ezek most a legolcsóbb új autók – itt a friss lista, árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57608caf-2d32-40fb-8185-b5e9df74b82d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz góllal kapott ki Majoross Gergely csapata.","shortLead":"Tíz góllal kapott ki Majoross Gergely csapata.","id":"20250518_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-svajc-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57608caf-2d32-40fb-8185-b5e9df74b82d.jpg","index":0,"item":"8f46cd7a-9f05-42e4-ac93-d160bc49c681","keywords":null,"link":"/sport/20250518_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-svajc-vereseg","timestamp":"2025. május. 18. 23:08","title":"Esélye sem volt Svájc ellen a magyar hokiválogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel kell megragadnia a többieket, hanem csakis azzal a szeretettel, amelyre Jézus adott példát.","shortLead":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi...","id":"20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1.jpg","index":0,"item":"9776791d-9c57-43f9-88cc-ef64cc83ce55","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:53","title":"XIV. Leó pápa a beiktatásán: Minden érdem nélkül választottak meg, félve és remegve jövök hozzátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy civil szervezet hívta fel a figyelmet az LMBTQI-közösséget ért jogsérelmekre.","shortLead":"Négy civil szervezet hívta fel a figyelmet az LMBTQI-közösséget ért jogsérelmekre.","id":"20250518_Mini-Pride-Andrassy-ut-gyulekezesi-torveny-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"10eb8284-d890-4258-9465-b6652edd0e79","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Mini-Pride-Andrassy-ut-gyulekezesi-torveny-tuntetes","timestamp":"2025. május. 18. 08:31","title":"Biztosította a rendőrség az Andrássy úti mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak a változáshoz, amíg az EU asszisztál a „stabilokráciához” – írja Oliver Jens Schmitt történész. Miért érdekes a Tisza Párt felbukkanása?","shortLead":"A szerb, magyar és grúz középpolgárság a korrupt elittől szenved, azonban a tömegmozgalmak kevésnek bizonyulnak...","id":"20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f792656c-63e6-412f-9c30-064b08c43e99.jpg","index":0,"item":"9d3b87d7-cf64-49ed-a714-986148f576eb","keywords":null,"link":"/360/20250518_osztrak-professzor-kelet-europa-kozepreteg-duh-korrupt-elit-orban-tisza-part-europai-unio-stabilokracia-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 08:45","title":"Osztrák professzor: Dühös a magyar középréteg a korrupt és tekintélyuralmi elitre, de lerázni aligha tudja magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b43ccb-0620-4600-a87f-d154cc31bec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni a román elnökválasztást, még a vasárnapi voksolás előtt.","shortLead":"Pavel Durov, a Telegram orosz alapítója egy hangulatjellel utalt arra, melyik nyugati ország akarhatta befolyásolni...","id":"20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b43ccb-0620-4600-a87f-d154cc31bec9.jpg","index":0,"item":"9cdba6a1-bfd6-4690-8e11-727297aef0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_roman-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-telegram-pavel-durov","timestamp":"2025. május. 19. 09:03","title":"„Befolyásolni akarta egy nyugati ország a román elnökválasztást” – állítja a Telegram orosz alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3984fc2e-b66e-4787-a736-cbd75de1951c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnökválasztás eredménye: leszámolás a román politikai elit sok évtizedes korrupt kormányzásával – állapítja meg az Economist szerzője. A The New York Times tudósítója pedig arra számít, hogy megnyugszik Európában a politikai közép.","shortLead":"Az elnökválasztás eredménye: leszámolás a román politikai elit sok évtizedes korrupt kormányzásával – állapítja meg...","id":"20250519_roman-elnokvalasztas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3984fc2e-b66e-4787-a736-cbd75de1951c.jpg","index":0,"item":"b6142fd2-7a63-48b3-b3a5-5b41ce4f991d","keywords":null,"link":"/360/20250519_roman-elnokvalasztas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 19. 05:45","title":"Románia elkerüli a jobbratolódást, de a bizalmi válságot nem tudja kivédeni – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1c5204-221c-4465-b177-e0b33e3c94cc","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor magához szólította online hadait, vasárnap elindul az egész héten promózott Harcosok Klubja. A közéleti vitákat kommentszekciók sötét bugyraiban kell megnyerni, orosz mintára. ","shortLead":"Orbán Viktor magához szólította online hadait, vasárnap elindul az egész héten promózott Harcosok Klubja. A közéleti...","id":"20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1c5204-221c-4465-b177-e0b33e3c94cc.jpg","index":0,"item":"eed9dd85-3880-4d69-9272-54bfa7c83778","keywords":null,"link":"/360/20250518_orban-harcosok-klubja-zaszlo-bontas-sotetben-bujkalo-fideszes-trollok-kommenthuszarok","timestamp":"2025. május. 18. 10:32","title":"Sötétben bujkáló fideszes trollok, kommenthuszárok, és klaviatúrapankrátorok, gyülekező!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]