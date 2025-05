Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg azt kéri a lakosoktól, hogy nyugati irányban hagyják el a várost.","shortLead":"Az izraeli hadsereg azt kéri a lakosoktól, hogy nyugati irányban hagyják el a várost.","id":"20250519_idf-gaza-han-junisz-kiurites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"22707ba6-a9bc-459b-b614-e6918d67aea0","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_idf-gaza-han-junisz-kiurites","timestamp":"2025. május. 19. 17:26","title":"Az IDF felszólította a gázai Hán Júnisz civil lakosságát, hogy ürítsék ki a települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is megerősítette, hogy feleségével gyermeket várnak.","shortLead":"A már bajnok Liverpool ugyan végül kikapott a Brightontól, de Szoboszlai Dominik később az Instagramon is...","id":"20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"c2c5626d-92f1-4fed-9395-0c5e5eb636d9","keywords":null,"link":"/elet/20250520_szoboszlai-dominik-liverpool-brighton-gyermek-gol","timestamp":"2025. május. 20. 06:14","title":"Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, majd elárulta, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük a buszon katonák utaztak, ugyanakkor a sebesültek között 38 gyerek állapota súlyos, akiket elég nehéz katonáknak tekinteni.","shortLead":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük...","id":"20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8.jpg","index":0,"item":"13e45dc0-48af-4c51-9d69-64a7b487e8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","timestamp":"2025. május. 21. 10:42","title":"Gyerekekkel teli iskolabuszt robbantott fel egy öngyilkos merénylő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság elkerülése érdekében javaslatot tesznek le a kormány asztalára az árrésstop zökkenőmentes kivezetésére. 