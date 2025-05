Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca397122-87d9-408c-a22e-bb38706531a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ilyen az, amikor az élővilág alkalmazkodik a városi léthez.","shortLead":"Ilyen az, amikor az élővilág alkalmazkodik a városi léthez.","id":"20250523_Kulonleges-technikaval-vadaszo-hejat-figyeltek-meg-Amerikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca397122-87d9-408c-a22e-bb38706531a6.jpg","index":0,"item":"dd4c9fcc-a4bc-4320-9686-7cbb234d3a9d","keywords":null,"link":"/zhvg/20250523_Kulonleges-technikaval-vadaszo-hejat-figyeltek-meg-Amerikaban","timestamp":"2025. május. 23. 14:37","title":"Különleges technikával vadászó héját figyeltek meg Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3605ff5-bde1-42f7-863a-9eb006acfbb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyarellenes George Simiont legyőző politikus hétfőn teszi le hivatali esküjét.","shortLead":"A magyarellenes George Simiont legyőző politikus hétfőn teszi le hivatali esküjét.","id":"20250523_romania-bukarest-nicusor-dan-fopolgarmester-lemondas-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3605ff5-bde1-42f7-863a-9eb006acfbb1.jpg","index":0,"item":"603db1a9-a4b2-48cf-97ce-a6380b0ee58a","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_romania-bukarest-nicusor-dan-fopolgarmester-lemondas-elnok","timestamp":"2025. május. 23. 18:44","title":"Lemondott a bukaresti főpolgármesterségről az elnökké választott Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét, a tibeti-angol szótárt Kőrösi Csoma Sándor. Zangla akkori királya adott neki szállást palotája egyik kis szobájában, amely romjaiból a Csoma Szobája Alapítvány kezdeményezése nyomán épült újjá. A projekt egyik résztvevője Fehér Anna, aki mesébe illő módon találkozott Zangla hercegével, Stanzin Namgaillal. Tavaly összeházasodtak, így lett hercegné. A kis zanglai királyság India függetlenné válása óta hivatalosan már nem létezik, de a helyiek tisztelik a történelmi családot, így annak továbbra is vannak “uralkodói teendői”. Szeretettel Indiából sorozatunk szerzője Dardzsilingban, a Kőrösi Csoma Sándor sírjánál tartott megemlékezésen találkozott Fehér Annával.","shortLead":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét...","id":"20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400.jpg","index":0,"item":"4b58df5f-3883-4f3d-b9ad-4db3badde44f","keywords":null,"link":"/360/20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","timestamp":"2025. május. 24. 19:52","title":"Ha nincs a megszállott tudós, Kőrösi Csoma Sándor, nem lenne magyar hercegné Kis-Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma. Az eső ellenére is telt házas bulin ott volt a HVG fotóriportere, Fazekas István is. ","shortLead":"Bár csak hét éve alakult, „50 Éves Jubileumi Életműkoncert” címmel adott koncertet a Budapest Parkban a Carson Coma...","id":"20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4f10e7-8d7c-409e-a0f3-5c8dd173ed23.jpg","index":0,"item":"4ae36752-bf09-4de8-98a1-0a18b82ad409","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Tiszta-Harcosok-Klubja-a-szakado-esoben-unnepelte-sajat-jovojet-a-Carson-Coma","timestamp":"2025. május. 24. 10:53","title":"„Tiszta Harcosok Klubja” – szakadó esőben ünnepelte saját jövőjét a Carson Coma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","shortLead":"Pénzhamisítás miatt keresték és fogták el egy hotelben. Miközben megbilincselték, rosszul lett.","id":"20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"c66bfeaa-1aff-4cf1-9f62-cbc446df8130","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Rendori-intezkedes-kozben-halt-meg-egy-bolgar-ferfi-Sopronban","timestamp":"2025. május. 23. 13:04","title":"Rendőri intézkedés közben meghalt egy bolgár férfi Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott kérdés Zárug Péter Farkas szerint. A politológus Magyar Péterről úgy látja, sokan beleszaladtak már félmeztelenül a bozóttűzbe, de ő nem fog.","shortLead":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott...","id":"20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"70a07594-ec18-4a91-aaca-2180d2eb1701","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","timestamp":"2025. május. 23. 14:20","title":"Orbán nagy válságáról beszél Zárug Péter Farkas jobboldali politológus, de egy választási vereség után sem temetné még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a valaha kifejlesztett legfontosabb rákellenes gyógyszerként” emlegetnek. Szerkesztett részlet A kémia nagykönyve című kiadványból.","shortLead":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a...","id":"20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7.jpg","index":0,"item":"317c961f-cc65-49c0-b46b-bdbcd8178367","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","timestamp":"2025. május. 24. 19:15","title":"Egy véletlen felfedezés, ami új fejezetet nyitott a rákgyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta Texasban már a negyedik olyan napelemfarmmal kötött megállapodást, amely zöldenergiát szolgáltat majd a vállalatnak. Várhatóan 15-20 éven át.","shortLead":"A Meta Texasban már a negyedik olyan napelemfarmmal kötött megállapodást, amely zöldenergiát szolgáltat majd...","id":"20250523_meta-napelem-zoldenergia-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb.jpg","index":0,"item":"18c05817-99dc-4c4d-a477-9fde4088646d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_meta-napelem-zoldenergia-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 23. 18:03","title":"Újabb napelemfarmokra csapott le a Meta, hogy működjön a mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]