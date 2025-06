Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet. Mindez egyrészt igen látványos lesz, másrészt törmeléket is elindíthat a Föld felé.","shortLead":"A NASA számításai szerint a 2024 YR4 valamikor 2032 végén csapódhat a Hold azon részébe, amit a Földről is látni lehet...","id":"20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"4a1ca56e-af04-4473-8090-bbc882e20692","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_fold-hod-aszteroida-becsapodas-2024-yr4","timestamp":"2025. június. 12. 08:03","title":"500 atombomba erejével csapódhat a Holdba egy aszteroida, és a Földről is látni lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, ez lett a tárgyalásokból: „elfogadhatják vagy elutasíthatják” az egyoldalúan kiszabott vámot.","shortLead":"Úgy tűnik, ez lett a tárgyalásokból: „elfogadhatják vagy elutasíthatják” az egyoldalúan kiszabott vámot.","id":"20250612_donald-trump-amerikai-vamok-kereskedelmi-partnerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"cb112904-6e96-49a8-8f15-cffdd387293a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_donald-trump-amerikai-vamok-kereskedelmi-partnerek","timestamp":"2025. június. 12. 09:09","title":"Trump azt ígéri, két héten belül levélben közlik a kereskedelmi partnereikkel, „hogy mi az alku”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb képet kaphatnak arról, miként mérgezi meg a vizeket például az algavirágzás.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb...","id":"20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"4ffb8561-845d-4936-ba5f-df6a902a8d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","timestamp":"2025. június. 11. 13:03","title":"Találtak 230 új óriásvírust, és ez most kivételesen elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő egy interjúban elmondta: ő harmadik gyerekként született a családjában, de az egyik testvére egyévesen meghalt.","shortLead":"Az énekesnő egy interjúban elmondta: ő harmadik gyerekként született a családjában, de az egyik testvére egyévesen...","id":"20250612_Kovacs-Kati-ketszer-is-majdnem-meghalt-filmforgatason-halott-testvererol-is-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"8c1a9575-db6c-4af4-b068-060b3fb81734","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Kovacs-Kati-ketszer-is-majdnem-meghalt-filmforgatason-halott-testvererol-is-beszelt","timestamp":"2025. június. 12. 08:40","title":"Kovács Kati kétszer is majdnem meghalt filmforgatáson, halott testvéréről is beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c16b520-3189-4fb6-9739-14a89db9d65e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mit jut eszébe először arról, hogy kortárs bio agyagépítészet? És arról, hogy vályogház? Hogyan építhetünk egészségesebb otthonokat természetes építőanyagokkal, a népi építészet hagyományos elemeinek felhasználásával, akár ötödével meghaladva a szabályzatban foglalt beépíthetőséget is? A zCast friss adásában szó esik a fenntartható építészet mainstream és valódi vonulatáról, sőt, Bihari Ádám építész elárulja, mit keres egy luxusvillában a vályogvakolat, és hogy ennek ellenére miért mégsem csak a gazdagok kiváltsága mindez. De meddig is áll egy modern vályogház?","shortLead":"Mit jut eszébe először arról, hogy kortárs bio agyagépítészet? És arról, hogy vályogház? Hogyan építhetünk...","id":"20250612_fenntarthato-epiteszet-termeszetes-epitoanyagok-egeszseges-otthonok-agyag-valyog-fa-szalma-bihari-adam-naturarch-coport-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c16b520-3189-4fb6-9739-14a89db9d65e.jpg","index":0,"item":"db05a5ce-2895-4b1f-bf3f-b76be758506e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250612_fenntarthato-epiteszet-termeszetes-epitoanyagok-egeszseges-otthonok-agyag-valyog-fa-szalma-bihari-adam-naturarch-coport-zcast-podcast","timestamp":"2025. június. 12. 16:37","title":"zCast: Bio agyagépítészet vagy vályogház? A fenntartható építészetről másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő szavazások eredményeit.","shortLead":"Dömpingszerűen fogadja el a parlament az elmúlt időszak beterjesztéseit, indítványait, összeszedtük a gazdaságot érintő...","id":"20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ffd792-144f-40ed-a524-c63c12329216.jpg","index":0,"item":"9a9b6419-dfee-47ed-8299-95c357042a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_alkotmanyos-jog-lett-a-keszpenzhasznalat-az-MNB-nem-hozhat-letre-alapitvanyokat","timestamp":"2025. június. 11. 15:58","title":"Parlament: alkotmányos jog lett a készpénzhasználat, az MNB nem hozhat létre alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab8c2bd-7884-421e-9e6c-75a31b737a3b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette a Google az új mobilos operációs rendszerét, ami egy sor újdonságot hoz el a felhasználóknak.","shortLead":"Elérhetővé tette a Google az új mobilos operációs rendszerét, ami egy sor újdonságot hoz el a felhasználóknak.","id":"20250611_google-android-16-operacios-rendszer-google-pixel-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab8c2bd-7884-421e-9e6c-75a31b737a3b.jpg","index":0,"item":"db81c84b-9e33-4ff8-85e4-6ad27fa7d51a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_google-android-16-operacios-rendszer-google-pixel-frissites","timestamp":"2025. június. 11. 15:03","title":"Máris telepítheti az Android 16-ot, akinek ilyen telefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik belőle: a vendég, a pénztárca és a szakács. A költségek növekedését a vendégek egyre kevésbé képesek megfizetni, javulásra pedig nincs kilátás.","shortLead":"Találóan foglalja össze a G7 elemzése a vendéglátás jelenlegi helyzetét, amikor azt írja, csak három dolog hiányzik...","id":"20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1e9078-b036-42f4-b6f3-88b710289efb.jpg","index":0,"item":"0248857a-4ad8-43ae-bfb2-05cb2dd82412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Tiz-ev-alatt-eltunt-a-vendeglatohelyek-negyede-Magyarorszagon","timestamp":"2025. június. 11. 14:07","title":"Tíz év alatt eltűnt a vendéglátóhelyek negyede Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]