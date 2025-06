Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína. Mi lenne, ha Magyarországon is lenne egy hasonló projekt. A Duma Aktuál csapata szerint a pálinkának és a tojásos babnak fontos is szerep jutna. KAP annak örülne nagyon, ha lenne valaki, aki levenné neki a minőségi italokat, amelyeket általában a felső polcokra tesznek. Persze nem hazai erőforrásokat kellene erre pazarolni. Miért éppen a szuperkatonák lennének azok, akiket nem Kínából rendelünk. ","shortLead":"Az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt kiadta a figyelmeztetést: génszerkesztett szuperkatonákat fejleszthet Kína...","id":"20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6.jpg","index":0,"item":"2c0e4cc2-497d-45d1-bf73-774f2b3997a1","keywords":null,"link":"/360/20250611_kina-intelligens-hadviseles-duma-aktual","timestamp":"2025. június. 11. 19:30","title":"„A magyar szuperkatonák úgy viselkednének a harctéren, mint Donald Trump a külpolitikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2691437f-1f07-45a8-be40-da7164646f96","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint uszítás zajlik ellene.","shortLead":"A miniszter szerint uszítás zajlik ellene.","id":"20250612_lazar-janos-mav-vasuti-problemak-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2691437f-1f07-45a8-be40-da7164646f96.jpg","index":0,"item":"8abeb605-c0a0-4214-8789-4fb99db39cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_lazar-janos-mav-vasuti-problemak-reakcio","timestamp":"2025. június. 12. 20:20","title":"Lázár szerint aki őt támadja, valójában a vasutasokat és a buszosokat támadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok és a közös cég is ugyanúgy szerepel, mint januárban.","shortLead":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok...","id":"20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"27c0dcd7-c080-4583-891f-be6a00227d3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","timestamp":"2025. június. 11. 20:43","title":"Gyurcsány vagyonnyilatkozatában még nem látszik a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16.jpg","index":0,"item":"0cf0ab1b-b132-437a-82fc-31b6256dfecc","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","timestamp":"2025. június. 11. 19:34","title":"Meghalt Brian Wilson, a Beach Boys alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","shortLead":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","id":"20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"4245f715-23ed-40b8-badf-67f8e956128a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","timestamp":"2025. június. 13. 06:11","title":"Kilőttek az olajárak Izrael Irán elleni támadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad3a100-0b14-448f-b065-c0eb4effa4d9","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az OTP Junior új vállalkozói műsora rávilágít, milyen készségek szükségesek egy fiatalnak ahhoz, hogy ne csak álmodjon a vállalkozásról, el is tudja indítani azt. Június 18-án indul a Piacralépők, ahol tíz formáció versenyez gyakorlati kihívásokon keresztül, szakmai mentorokkal az oldalukon. A 10 millió forintos fődíj mellett olyan tudással is gazdagodnak, ami a piacon ma felbecsülhetetlen.","shortLead":"Az OTP Junior új vállalkozói műsora rávilágít, milyen készségek szükségesek egy fiatalnak ahhoz, hogy ne csak álmodjon...","id":"20250611_OTP-junior_piacralepok_vallalkozas_youtube_sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ad3a100-0b14-448f-b065-c0eb4effa4d9.jpg","index":0,"item":"0bf222ca-ecd9-4724-9aaa-5bef45dbbb55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250611_OTP-junior_piacralepok_vallalkozas_youtube_sorozat","timestamp":"2025. június. 12. 07:30","title":"Most ők lépnek piacra – Indul az OTP Junior új vállalkozói műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72928607-39b8-4c51-9d33-9a389637ce7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tiszát kétmillió forinttal támogató Melléthei-Barna Mártont akarta támadni a lap.","shortLead":"A Tiszát kétmillió forinttal támogató Melléthei-Barna Mártont akarta támadni a lap.","id":"20250612_magyar-nemzet-mellethei-barna-marton-tisza-part-magyar-nemzet-soros-gyorgy-varga-judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72928607-39b8-4c51-9d33-9a389637ce7c.jpg","index":0,"item":"b360f204-43e7-4a0d-a0a9-3cfb701822da","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_magyar-nemzet-mellethei-barna-marton-tisza-part-magyar-nemzet-soros-gyorgy-varga-judit","timestamp":"2025. június. 12. 19:05","title":"Magyar Péter ügyvédjét akarta besározni, de végül Varga Juditot hozta kapcsolatba Soros Györggyel a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A halasztás most a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt rendellenességhez köthető.","shortLead":"A halasztás most a Nemzetközi Űrállomáson tapasztalt rendellenességhez köthető.","id":"20250613_kapu-tibor-urrepules-ax-4-ferencz-orsolya-iss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"6a0d64a2-add7-4300-a561-01a485f357da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_kapu-tibor-urrepules-ax-4-ferencz-orsolya-iss","timestamp":"2025. június. 13. 05:40","title":"Nincs új időpont a magyar űrhajós indulására, Kapu Tibor karanténban várja a fejleményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]