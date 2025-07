A helyhiány miatt tizenkét páviánt öltek meg a nürnbergi állatkertben

Tizenkét páviánt pusztítottak el kedden a németországi Nürnberg állatkertjében – írja a CNN az AP hírügynökség alapján.

Az állatkert már 2024 februárjában jelezte, hogy a férőhelyek szűkössége miatt el kell altatniuk néhány állatot, mivel nem találtak számukra másik befogadóhelyet. Elmondásuk alapján a páviánok kinőtték a helyüket: a 2000-es évek végén épített kifutót eredetileg 25 állat és utódaik számára tervezték, ehhez képest már 43-an voltak. Az állatkert szerint ez egyre több konfliktust okozott az állatok között.

Az eljárás hatalmas felháborodást váltott ki, állatvédők tiltakozó akciókat szerveztek, néhány aktivista kedd reggel be is tört a létesítménybe, míg mások odaragasztották magukat a földre. Az állatkert ezen a napon üzemeltetési okokra hivatkozva zárva tartott, délután pedig bejelentette, hogy elpusztították a tizenkét páviánt. Állatvédő szervezetek jelezték, hogy feljelentést tesznek az ügyben.

Tüntetés a nürnbergi páviánok megölése ellen július 26-án DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az állatkert korábban megpróbálta más európai állatkertekbe áthelyezni a majmokat – Párizsba, Kínába és Spanyolországba is kerültek példányok –, de ezek az intézmények időközben szintén megteltek. Emellett fogamzásgátlással is próbálkoztak, de ez is sikertelennek bizonyult.

A nyitóképen egy pávián látható a nürnbergi állatkertben. Forrás: DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP.