„Ön az egyetlen, akitől nem tagadhatják meg a belépést” – Madonna gázai látogatásra kéri a pápát

Madonna azzal a kéréssel fordult XIV. Leó pápához, hogy látogasson el a háború sújtotta Gázai övezetbe. „Ön az egyetlen közülünk, akitől nem tagadhatják meg a belépést” – írta helyi idő szerint hétfő este.

„Teljesen ki kell tárni a humanitárius kapukat, hogy megmentsük ezeket az ártatlan gyermekeket. Nincs több időnk” – fűzte hozzá az X-en közzétett üzenetben.

Madonna hétfőn, fia 25. születésnapján jelentette be, hogy adománnyal fogja támogatni a gázai humanitárius szervezeteket, és erre kérte a követőit is. „Anyaként úgy érzem, az a legjobb ajándék, amit adhatok neki, hogy mindenkit arra kérek, tegyen meg mindent, amit tud, a Gázában kereszttűzbe került ártatlan gyermekek megmentéséért” – írta a popsztár.

Hangsúlyozta, hogy nem hibáztat senkit a kialakult helyzetért, és semelyik oldalra sem áll. „Mindenki szenved. Köztük a túszok édesanyjai is. Imádkozom a szabadulásukért” – fogalmazott.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) adatai szerint júliusban Gázában csaknem 12 ezer 5 év alatti gyermek szenvedett akut alultápláltságban, további 2500 gyermek pedig súlyosan alultáplált volt, ami már az éhezés életveszélyes állapota.

A Gázába vezető utakat, amelyeken a humanitárius segélyek bejuthatnak az övezetbe, Izrael ellenőrzi. Március és május között nagyon kevés segély jutott el Gázába, ezt követően pedig új rendszert vezettek be a szállítmányok elosztására. Izrael a közelmúltban kezdte el ismét a nagyobb konvojok beengedését, és engedélyezte segélyszállítmányok légi úton történő eljuttatását a térségbe.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök múlt héten bejelentette, hogy Izrael a Gázai övezet teljes megszállására készül – tervét pénteken az izraeli biztonsági kabinet is jóváhagyta. A tervet azonban az ENSZ hevesen ellenzi. Később Netanjahu pontosított: azt állította, nem megszállni, hanem felszabadítani akarja Gázát, és tervére a háború befejezésének legjobb módjaként hivatkozott.

Beszélt a segélyezésről is, amelynek három lépését vázolta fel, ezek a következők:

a humanitárius segélyek elosztásához szükséges biztonságos folyosók kijelölése,

a Gázai Humanitárius Alapítvány által kezelt biztonságos elosztási pontok számának növelése,

az izraeli erők és más támogatók légi szállítmányainak növelése.

Közben több ország döntött úgy, hogy hivatalosan is elismeri a palesztin államot az ENSZ szeptemberi közgyűlésén. Ezt már bejelentette az Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada és Ausztrália is.