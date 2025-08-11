Ausztrália is elismerheti ősszel a palesztin államot

Ausztrália is elismeri a palesztin államot az ENSZ szeptemberi közgyűlésén – tudósít Anthony Albanese miniszterelnök hétfői bejelentéséről a BBC. Az ausztrál kormány ezzel többek közt az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada példáját követi, amelyek kormányai július végén jelentették be az erről szóló döntésüket.

„Ausztrália elismeri a palesztin államot az ENSZ közgyűlésének szeptemberi 80. ülésén, ezzel hozzájárulva a kétállami megoldást, a gázai tűzszünet elérését és a túszok szabadon bocsátását célzó nemzetközi törekvés előmozdításához” – mondta Albanese. A miniszterelnök az elismerés feltételéül szabta, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság vállaljon kötelezettséget arra, hogy a Hamász iszlamista terrorszervezet nem vesz részt a jövőbeni állam működésében; a fegyverletétel mellett politikai reformokra és általános választások megtartására is ígéretet tett a palesztin szervezet.

Albanese hozzátette: „A kétállami megoldás kínálja az emberiség legjobb esélyét arra, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhezésnek”.

Az izraeli erők gázai hadműveleteit az utóbbi időben egyre több és hevesebb bírálat érte a civil áldozatok magas száma, a polgári infrastruktúra pusztítása és amiatt, hogy az izraeli erők által körbevett területen éhínség van. A növekvő nemzetközi nyomás dacára Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök védelmi kabinetje múlt pénteken a Gázai övezet teljes katonai megszállásáról döntött, amit a terület felszabadításának neveztek. A megszállás tervét az ENSZ-hez hasonlóan az ausztrál kormány is ellenezte, Tel-Avivban pedig tízezrek tüntettek ellene. A bejelentés után Németország közölte: leállítja a Gázában is bevethető fegyverek izraeli exportját.

Izrael azonban továbbra is folytatja műveleteit: vasárnap az Al Jazeera öt újságírójára mértek légicsapást. Az akciót azzal indokolták, hogy az áldozatok egyike, Anasz al-Sarif valójában egy Hamász-sejt vezetője – bár ezt a vádat az ENSZ illetékese korábban megalapozatlannak minősítette.

Az ausztrál kormány már júliusban közölte, hogy a palesztin állam elismerésére készül – amit Norvégia, Spanyolország, Írország és Szlovénia akkorra már meg is tett –, a most bejelentett döntést pedig Albanese elmondása szerint mintegy kéthetes tárgyalássorozat előzte meg. Sydney-ben közben múlt vasárnap tízezrek vettek részt egy palesztinbarát tüntetésen. A kormányfő szerint az elhatározást az is megerősítette, hogy Netanjahu figyelmen kívül hagyta a nemzetközi közösség felhívásait a Gázával szembeni jogi és etikai kötelezettségek teljesítésére. Az izraeli kormány korábban a palesztin állam elismerését „a terrorizmust jutalmazásának” minősítette.

A hétvégén Budapesten is feltűnt egy, a humanitárius szervek által katasztrofálisnak minősített gázai élelmezési helyzetre figyelmeztető felirat a Széll Kálmán téren.