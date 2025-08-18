Catherine Zeta-Jones szerint nincs abban semmi túlzó, hogy négy ingatlant tartanak fenn Michael Douglas-szel

A lap emlékeztetett rá, hogy Zeta-Jones és férje, Michael Douglas négy közös otthonnal rendelkezik: két New York-i és egy-egy kanadai és spanyol ingatlanjuk van.
Tudom, úgy hangzik, mintha a jet set elit tagjai lennénk, és igen, szeretem szépséges dolgokkal körülvenni magam, mégsem gondolom, hogy ez túlzó lenne. Viszont felettébb kényelmes
– vélekedett az Oscar-díjas színésznő.
Zeta-Jones elmondta azt is, hogy ő és Douglas nem egy fedél alatt tartják az Oscar-díjaikat. “Az enyém a New York-i kúriánkban van, míg Michael a New York-i lakásban tartja a sajátját” – árulta el a színésznő.
Zeta-Jones a Chicago mellékszerepéért, Douglas a Tőzsdecápák főszerepéért nyerte el a szobrot, emlékeztet a lap.
A két színész 2000 óta házas, két közös gyermekük van. Zeta Jones jelenleg a Wednesday második évadában látható.
Tíz éve kapcsolták hálózatra az első piaci alapon, uniós támogatás nélkül épített napelemes erőművet. A jászágói beruházás fő ígérete az volt, hogy 2025-re ingyen termeli az áramot. Megnéztük, így lett-e.
Emberéletek megmentése néha szinte fillérekből megoldható, de több nagyhatalom most kevesebbet költ az éhezőkre és a betegekre. Afrikában emiatt jobban felütheti a fejét az AIDS, a malária, a tuberkulózis.