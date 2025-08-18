Catherine Zeta-Jones szerint nincs abban semmi túlzó, hogy négy ingatlant tartanak fenn Michael Douglas-szel

Catherine Zeta-Jones a Sunday Times-nak adott interjút, amit a Page Six szemlézett.

A lap emlékeztetett rá, hogy Zeta-Jones és férje, Michael Douglas négy közös otthonnal rendelkezik: két New York-i és egy-egy kanadai és spanyol ingatlanjuk van.

Tudom, úgy hangzik, mintha a jet set elit tagjai lennénk, és igen, szeretem szépséges dolgokkal körülvenni magam, mégsem gondolom, hogy ez túlzó lenne. Viszont felettébb kényelmes

– vélekedett az Oscar-díjas színésznő.

Zeta-Jones elmondta azt is, hogy ő és Douglas nem egy fedél alatt tartják az Oscar-díjaikat. “Az enyém a New York-i kúriánkban van, míg Michael a New York-i lakásban tartja a sajátját” – árulta el a színésznő.

Zeta-Jones a Chicago mellékszerepéért, Douglas a Tőzsdecápák főszerepéért nyerte el a szobrot, emlékeztet a lap.

A két színész 2000 óta házas, két közös gyermekük van. Zeta Jones jelenleg a Wednesday második évadában látható.

