Kulcscsontját törte a forgatáson a James Bond szerepével hírbe hozott brit sztár

Hamarosan bemutatják James Norton új sorozatát, a King and Conquerort, amelyben a brit sztár, akit jó ideje mint lehetséges James Bondot emlegetnek, II. Harold angol királyt alakítja.

Norton a sorozat promóciója során elmondta, hogy az izlandi próbák során balesetet szenvedett; leesett a lováról és a kulcscsontját törte, írja a Deadline.

A forgatás második felében és a csatajelenetek jó részében hangosan kiáltozom, ami elég autentikusra sikerült

– utalt a fájdalmaira a színész, akit olyan produkciókban láthattunk, mint a Happy Valley, a Kisasszonyok, a Grantchester, a Black Mirror és a Háború és béke.

King & Conqueror – Series 1 | Trailer – BBC “Power isn’t given. Power is taken.” ⚔️👑 #KingAndConqueror coming soon #WilliamTheConqueror #Battle #History #JamesNorton #NikolajCosterWaldau A clash that defined a country, and a continent, for a thousand years. The epic story of 1066, and the brutal battle for a kingdom. Starring James Norton and Nikolaj Coster-Waldau.

Norton szerint a sérülése fájdalmas volt, de nem hátráltatta a forgatást.

Nyitókép: AFP / Ben Stansall