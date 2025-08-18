Valkusz Milán rosszul lett a ValMar koncertjén, a sürgősségin kötött ki

A Valkusz Milán és Marics Peti fémjelezte ValMar-duó szombat este a Budapest Parkban lépett fel, ám a koncert után előbbi rosszul lett, és végül a sürgősségin kötött ki. Az X-Faktor mentora arról írt a közösségi oldalán,hogy az utolsó számnál ájulásközeli állapotba került.

Térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké, és az orvoscsapat is látta rajtam. Nem találtak mindent rendben. Bevittek a SOTE-ra, és szépen lassan jól lettem. Kizártak minden komoly eshetőséget, hál’ istennek a jelek csak áljelek maradtak a legrosszabb kimenetelre

– tette hozzá Valkusz.