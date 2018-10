Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","shortLead":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","id":"20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178d15d9-751c-4165-abf5-07b3a03c094d","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Megszólalt Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya, Trumpban nagyot csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","shortLead":"Két része van csak az országnak, ahol az egy főre jutó vásárlóerő eléri legalább az európai átlag felét.","id":"20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95265709-0244-48d2-9a92-98519bbc8497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ezek_az_orszag_leggazdagabb_varosai","timestamp":"2018. október. 30. 15:47","title":"Ezek az ország leggazdagabb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Erős gazdaságot hagy maga után Angela Merkel, a jövő azonban bizonytalan fokozatos visszavonulása miatt. Egy biztos: Európa legerősebb politikusának szerepe a múlté már.","shortLead":"Erős gazdaságot hagy maga után Angela Merkel, a jövő azonban bizonytalan fokozatos visszavonulása miatt. Egy biztos...","id":"20181029_angela_merkel_nemet_gazdasag_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30d7db90-eaf0-474d-8733-422797b0e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48e2283-fec9-476b-b692-3c04316e9c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_angela_merkel_nemet_gazdasag_tavozas","timestamp":"2018. október. 29. 18:07","title":"Távozik Merkel, az Európát vezető Németországból kockázati tényező lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dd7af1-0dee-4be8-b6e6-cc1349bb32c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181029_Cica_vagy_varju_Imadja_az_internet_az_elo_optikai_csalodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25dd7af1-0dee-4be8-b6e6-cc1349bb32c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122402a0-0489-4e4f-83d5-e82b5a637284","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Cica_vagy_varju_Imadja_az_internet_az_elo_optikai_csalodast","timestamp":"2018. október. 29. 11:56","title":"Cica vagy varjú? Imádja az internet ezt az optikai csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","shortLead":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","id":"20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98161c4a-bfe8-445a-a22c-c3bfbbfd9bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","timestamp":"2018. október. 30. 18:58","title":"Megölték a börtönben a maffiavezért, akit Johnny Depp alakított a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","shortLead":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","id":"20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b7cdc2-ba33-40ab-a20b-e4f371dedc1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","timestamp":"2018. október. 30. 16:10","title":"Ceglédi: Einstand, Szvatopluk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások eredménytelenek.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások...","id":"20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a051a9-d557-4b08-821e-42c10e908fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","timestamp":"2018. október. 30. 14:29","title":"Szemétkáosz: az egy hét alatt felgyülemlett szemét két hónapig ad munkát a szemeteseknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]