[{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs napirenden a pedagógusok munkaterhelésének kérdőíves vizsgálata.","shortLead":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs...","id":"20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a71721-e8f2-40ad-9cff-a394cd452fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","timestamp":"2018. október. 30. 08:28","title":"Fellélegezhetnek a tanárok: nem világítják át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort Görögországba a Vidi meccsére.","shortLead":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort...","id":"20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cebac6f-3e9c-456b-a386-9ccaacf05385","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","timestamp":"2018. október. 30. 09:24","title":"Cseh magánrepülővel utazhatott a Vidi meccsére Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511137e0-1c97-4f7e-8128-45793d1ca0ba","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Nessajnak van polgári neve is, rajongói, követői azonban csak így, esetleg Császárpingvinként ismerik. A fiatalember már két éve foglalkozik a vlogolással, ez idő alatt pedig olyan közönséget épített ki magának, amelyet egy-egy vidéki lap vagy kisebb tévécsatorna is megirigyelne. Őt kérdeztük a youtuberek életéről, de arról is, mit gondol a játékfüggőség vagy épp az e-sport jelenségéről.","shortLead":"Nessajnak van polgári neve is, rajongói, követői azonban csak így, esetleg Császárpingvinként ismerik. A fiatalember...","id":"samsungbch_20181030_Milyen_a_jo_pingvinvezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511137e0-1c97-4f7e-8128-45793d1ca0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83883a1-19a2-4b07-aac3-380426da9e91","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181030_Milyen_a_jo_pingvinvezer","timestamp":"2018. október. 31. 07:38","title":"Milyen a jó pingvinvezér? – Hazánk legismertebb youtuberét kérdeztük a videojátékokról és a szülők felelősségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját, a csizmahajítást.","shortLead":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját...","id":"20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042f96c7-4951-492c-8d98-7fcebd33192a","keywords":null,"link":"/elet/20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","timestamp":"2018. október. 30. 15:12","title":"Meghan Markle és férje kipróbálta a világ (valószínűleg) legviccesebb sportját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég a világ második – sőt a pillanatról pillanatra változó adatok szerint néha az első legnagyobb gyártója – a Boeing mellett. Milliárdos jövedelmeket hoz, munkahelyek 10 ezreit biztosítja Európa-szerte, hiszen sok kis cég besszállítóként is az Airbushoz kötődik.","shortLead":"A négy uniós tagállam, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Spanyolország részvételével működő európai cég...","id":"20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e735393-a662-4a08-a550-0432c96e029b","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_A_Brexit_csunya_melyutest_vihet_be_az_Airbusnak","timestamp":"2018. október. 30. 07:26","title":"A Brexit csúnya mélyütést vihet be az Airbusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek, akik nem tudtak hazautazni a hétfő délelőtti menetrend szerinti géppel. Egyikük arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogyan kellett az átázott ruhákat a reptéren a mosdóban szárítgatni, és hogyan omlottak össze a repülőtéren a kislányok.","shortLead":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek...","id":"20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca895d26-745b-4e82-908a-81fbcac966d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","timestamp":"2018. október. 30. 14:41","title":"Ma is folytatódik a Ryanair által hátrahagyott magyar utasok kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgója Florentino Pérez hozzáállása miatt döntött úgy, hogy eligazol.","shortLead":"Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgója Florentino Pérez hozzáállása miatt döntött úgy, hogy eligazol.","id":"20181029_cristiano_ronaldo_florentino_perez_real_madrid_juventus_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5ab758-dabd-4fb1-bd5c-da20debb8d2f","keywords":null,"link":"/sport/20181029_cristiano_ronaldo_florentino_perez_real_madrid_juventus_foci","timestamp":"2018. október. 29. 20:04","title":"Cristiano Ronaldo elmondta, miért hagyta ott a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","shortLead":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","id":"20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c812b-835a-4b4c-9066-cd724b8552f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","timestamp":"2018. október. 30. 11:49","title":"Hatalmasat emelt a kormány a honvédség létszámán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]