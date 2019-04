Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"1133 méter hosszú híd köti majd össze a két várost.","shortLead":"1133 méter hosszú híd köti majd össze a két várost.","id":"20190417_duna_hid_paks_kalocsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a4a131-a1b6-4fd9-a429-b1ed38d45c00","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190417_duna_hid_paks_kalocsa","timestamp":"2019. április. 17. 09:21","title":"Jövőre indul a Paks–Kalocsa Duna-híd építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület nagy részét és sok műkincset is sikerrel védtek meg a tűzoltók.","shortLead":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület...","id":"20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e33ea7-51db-421e-8a0b-ffa79bcab782","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","timestamp":"2019. április. 16. 06:59","title":"\"Az idő és a szél ellenünk játszott\" – beszámoltak a párizsi tűzoltók a Notre-Dame megmentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd124f7-7d4e-4056-b7fa-d159d47fa046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak kapkodjuk a fejünket, olyan meglepőek a legújabb hírek: az Intel kiszáll az 5G-s üzlet nagy részéből, a két „örök” ellenfél, az Apple és a Qualcomm viszont megegyeztek. Az időzítés nem lehet véletlen, a világ már nagyon várja az 5G-s iPhone-t.","shortLead":"Csak kapkodjuk a fejünket, olyan meglepőek a legújabb hírek: az Intel kiszáll az 5G-s üzlet nagy részéből, a két „örök”...","id":"20190417_apple_qualcomm_kibekules_intel_kiszall_az_5g_modemek_gyartasabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddd124f7-7d4e-4056-b7fa-d159d47fa046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac62284-2afa-433b-bd78-cf3fd436efd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_apple_qualcomm_kibekules_intel_kiszall_az_5g_modemek_gyartasabol","timestamp":"2019. április. 17. 12:33","title":"Váratlan fordulat: kibékült a Qualcomm és az Apple, miközben az Intel feladta az 5G modemchipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban elhelyezett női holttestnek hiányzott a feje. ","shortLead":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban...","id":"20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef8c30-1312-4e68-b794-b4e9e408b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","timestamp":"2019. április. 17. 10:33","title":"Felnyitottak egy 13 500 éves sírt Kínában, elég érdekes dolgot találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","shortLead":"Igaz, hogy jó esetben is csak néhány millió eurót. ","id":"20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38107403-3ec2-4ec7-9a91-a5f00cd542e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megvan_a_biztosito_amelyik_fizethet_a_NotreDame_leegeseert","timestamp":"2019. április. 17. 13:42","title":"Megvan a biztosító, amelyik fizethet a Notre-Dame leégéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz a hálózat MTA-ról történő leválasztása eldöntött tény a kormány részéről.\r

\r

","shortLead":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz...","id":"20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1b4c26-78a6-4cbc-9c8c-0b2531ab2cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","timestamp":"2019. április. 17. 09:59","title":"Palkovicsék nem örülnek, hogy bekeményített az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f885f88-344a-4395-b329-589a17bfc30c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azóta is csak száz métert tettek bele, amíg tologatták a trélertől a garázsig, biztonságos helyet találva a kocsinak.","shortLead":"Azóta is csak száz métert tettek bele, amíg tologatták a trélertől a garázsig, biztonságos helyet találva a kocsinak.","id":"20190416_160_kilometert_futott_Zaporozsecet_vett_egy_olvasonk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f885f88-344a-4395-b329-589a17bfc30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bc92b1-8637-4352-a35e-3b6f62b7b8e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_160_kilometert_futott_Zaporozsecet_vett_egy_olvasonk","timestamp":"2019. április. 16. 17:20","title":"Ilyen nincs: 160 kilométert futott Zaporozsecet vett egy olvasónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki a felmérésből, amelyet az e heti HVG ismertet.","shortLead":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki...","id":"20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751eb3d4-e110-4bf8-8448-cf2a3b8ce6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","timestamp":"2019. április. 17. 13:50","title":"Medián: Az MSZP beérte a Jobbikot, a Fidesz ismét erősödött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]