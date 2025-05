Könnyen kicsalják a pénzünket, 8 milliárd forint körüli összeget lopnak el aljas csalásokkal – a már a minapi kormányinfón is hangsúlyos témává tett és Ukrajnával összefüggésbe hozott banki csalásokkal kezdte Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúját pénteken reggel. A miniszterelnök azt mondta, banki csalások, régóta léteznek, de mostanra az átverések kifinomodtak, és a bűncselekmények többsége mögött nemzetközi hálózatok állnak, legutóbb például egy ukrajnai csalóhálózatot lepleztek le, és az ilyen csalások 80 százaléka mögött ukránok, az ukrán szervezett bűnözés, a maffia áll.

A kormányzat jelenleg is zajló nemzeti konzultációjáról, a Voks 2025-ről azt mondta, már 1,6 milliónál is többen küldték vissza a szavazólapot. Ezt, az Ukrajna EU-tagsága elleni vélemény-nyilvánító szavazást is a banki csaló ukrán maffiózóktól kötötte át Orbán, mondván: Ukrajna egy veszélyes ország, ami be akar épülni az EU-ba, a Voks 2025 ez elleni fellépés. A szavazás „csalhatatlanságáról” itt írtunk:

Az ukrán EU-tagságot és a háborús fenyegetést a brüsszeli bürokraták arra használnák, hogy még több nemzeti jogkört és hatáskört, még több pénzt vonjanak el – folytatta Orbán, aki kitért arra is, hogy ez fontos téma volt a “nemzetközi Harcosok Klubja” budapesti találkozóján, a CPAC-en. Szóba került, hogy ezen csütörtökön felszólalt Orbán Viktor is, aki az is, hogy beszédében négy pontos akciótervet hirdetett:

Béke kell, és ezért nem kell Ukrajkna EU-tagsága

Szuverenitás kell, nem akarunk központi irányítást

Vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát

Vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól, keresztény Európát akarunk

Orbán szerint együtt lehet működni Ukrajnával, de nem szabad minden EU-tagot megillető jogot megadni nekik, hanem szektorálisan, külön-külön kell minden témában egyezkedni Ukrajnával, úgy, hogy Magyarországnak és az EU-nak is jó legyen.

Az interjú első 23 perce szólt Ukrajnáról, az EU-ról és nemzetközi kérdésekről, a maradék 7 percben a magyarokat, Magyarországot érintő kérdések is előkerültek. Ebben a blokkban a miniszterelnök dicsérte az árrésstop intézkedést és külön megdicsérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, akiről elárulta, hogy valójában nem politikus, de a neki kiadott feladatokat szépen végrehajtja. Zárásként Orbán a parajdi sóbányát elöntő vízről és az erdélyi magyarokat máshol is fenyegető természeti katasztrófáról is szólt.

