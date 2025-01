Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Radikális állatvédők rendhagyó módját választották a figyelemfelhívásnak, de csak az üveglapot sikerült összepiszkítaniuk.","shortLead":"Radikális állatvédők rendhagyó módját választották a figyelemfelhívásnak, de csak az üveglapot sikerült...","id":"20250107_Olasz-allatvedok-tragyaval-probaltak-osszekenni-egy-Picasso-festmenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"795ca224-2b85-4a45-9d5b-53b682b9b0b3","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Olasz-allatvedok-tragyaval-probaltak-osszekenni-egy-Picasso-festmenyt","timestamp":"2025. január. 07. 17:59","title":"Olasz állatvédők trágyával próbáltak összekenni egy Picasso-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2e0112-9668-4563-96ba-ed5a9a6406d8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor kalkulátorát használó munkáshitel iránt érdeklődők több mint 40 százaléka nem felel meg a feltételeknek, és ennek legfőbb oka nem az életkor, hanem más kizáró tényezők. A Bankmonitor szakértői összeszedték, miért bukhatják el sokan az igénylést.","shortLead":"A Bankmonitor kalkulátorát használó munkáshitel iránt érdeklődők több mint 40 százaléka nem felel meg a feltételeknek...","id":"20250108_munkashitel-igenylo-feltetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb2e0112-9668-4563-96ba-ed5a9a6406d8.jpg","index":0,"item":"0d4a239b-d622-453f-8817-1a44ff370db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_munkashitel-igenylo-feltetelek","timestamp":"2025. január. 08. 14:51","title":"Rengeteg munkáshitel iránt érdeklődő magyar lesz csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha az illető bizonyítja, hogy már nem állnak fel azok a körülmények, ami miatt oda került. Rogán esetében amellett kellene érvelnie, hogy nem korrupt.","shortLead":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha...","id":"20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa.jpg","index":0,"item":"1478271f-f0d0-4659-a0f3-b49dc1917e17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:51","title":"Rogán Antal hosszú vizsgálat után vetetheti le magát a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","shortLead":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","id":"20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"1ac82f03-99f2-4e8c-b18f-06a4e7768a5b","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","timestamp":"2025. január. 09. 05:50","title":"Próbálták tagadni, de valóban új médiaportfóliót épít a kormány ideológiai agytrösztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Magyarok is voltak közte. ","shortLead":"Magyarok is voltak közte. ","id":"20250108_Vasszigor-Ausztriaban-164-gyorshajto-autojat-koboztak-el-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"3061f9a4-a96e-4666-9e77-0e1db1b725c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_Vasszigor-Ausztriaban-164-gyorshajto-autojat-koboztak-el-tavaly","timestamp":"2025. január. 08. 08:34","title":"Vasszigor Ausztriában: 164 gyorshajtó autóját kobozták el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két nap után itt a következő. ","shortLead":"Két nap után itt a következő. ","id":"20250108_benzin-gazolaj-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798.jpg","index":0,"item":"f56f772e-2f24-4fb9-a4ac-06dc52280492","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_benzin-gazolaj-aremeles","timestamp":"2025. január. 08. 12:08","title":"Újabb áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero kontrollerére, csak annál sokkal jobb hangzást ad.","shortLead":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero...","id":"20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab.jpg","index":0,"item":"143008a1-c9ca-4db7-b420-bcf36484910f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 19:03","title":"Elkészült a világ első, húrok nélküli gitárja, bárki megtanulhat játszani rajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]