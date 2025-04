Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"31a043f2-d938-4319-a2e5-489e148ac78f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán húsz helyen tiltakoztak az önkormányzati köztisztviselők az alacsony fizetések ellen. ","shortLead":"Szerdán húsz helyen tiltakoztak az önkormányzati köztisztviselők az alacsony fizetések ellen. ","id":"20250423_sztrajk-koztisztviselok-boros-peterne-mkksz-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a043f2-d938-4319-a2e5-489e148ac78f.jpg","index":0,"item":"f1870854-5107-4511-8988-b0e75ff23174","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_sztrajk-koztisztviselok-boros-peterne-mkksz-onkormanyzat","timestamp":"2025. április. 23. 13:22","title":"Így sztrájkoltak a köztisztviselők – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában a magyar miniszterelnök inkább az amerikai elnök hasznos idiótája.","shortLead":"A vámok egyelőre Magyarországot se kímélik, és bár Orbán Trumpot a nagy barátjának igyekszik lefesteni, valójában...","id":"20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"b5c8ebce-06d3-42ba-b55d-ffea025203b3","keywords":null,"link":"/360/20250423_Handelsblatt-Elidegeniti-e-Trump-a-szoros-szovetsegeset-Orbant","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"Handelsblatt: Elidegeníti-e Trump a szoros szövetségesét, Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb449f-d035-4b1d-b66a-612a2fcd6147","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező legújabb interjújában egy végletekig megosztott szakmáról, koldussorban tartott művészekről és az alkohol romboló hatásáról is beszélt.","shortLead":"A színész-rendező legújabb interjújában egy végletekig megosztott szakmáról, koldussorban tartott művészekről és...","id":"20250422_Simon-Kornel-Az-alkoholt-is-fel-kene-venni-a-kulonosen-veszelyes-kabitoszerek-listajara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dcb449f-d035-4b1d-b66a-612a2fcd6147.jpg","index":0,"item":"b2f81ec7-ccd1-49b4-9fd1-dca9ccf4960c","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_Simon-Kornel-Az-alkoholt-is-fel-kene-venni-a-kulonosen-veszelyes-kabitoszerek-listajara","timestamp":"2025. április. 22. 14:36","title":"Simon Kornél: Az alkoholt is fel kéne venni a különösen veszélyes kábítószerek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","shortLead":"A 87 éves Szonja királynénál légszomj lépett fel.","id":"20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0614d-245e-4c55-ba4b-ae7dc9e5d020.jpg","index":0,"item":"1d8aaf88-fc9d-480f-9bd4-6c13512e2df7","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_norveg-kiralyne-korhaz-legszomj","timestamp":"2025. április. 22. 12:20","title":"Kórházba kellett szállítani a norvég királynét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","shortLead":"Az adásvételek felét hat márka típusai adják. ","id":"20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/363638ea-baab-4cd3-bd48-25134f8d9729.jpg","index":0,"item":"841ca8ae-d7b5-422c-9cbc-436171387a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_belfoldi-hasznalt-auto-piac-novekedes","timestamp":"2025. április. 22. 09:51","title":"Minden eddiginél jobban pörög a magyar használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","shortLead":"A pápa halála nem volt összefüggésben tüdőproblémájával. Agyvérzést kapott, kómába esett, majd összeomlott a keringése.","id":"20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"397369e3-c3c3-44ca-a108-3ca25d1bfc83","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Orvosai-elarultak-mi-okozta-Ferenc-papa-halalat","timestamp":"2025. április. 21. 20:42","title":"Orvosai elárulták, mi okozta Ferenc pápa halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus kutatásából kiderül, a magyarok nagy része hallott a balesetről, de nem hisz a kormány magyarázkodásának, helyette felelősségvállalást várnának. ","shortLead":"A Publicus kutatásából kiderül, a magyarok nagy része hallott a balesetről, de nem hisz a kormány magyarázkodásának...","id":"20250422_Kezigranat-baleset-Minden-masodik-megkerdezett-szerint-Szalay-Bobrovniczky-Kristofnak-le-kellene-mondania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"05d9257d-8c20-48d3-a70f-3ec441154bca","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Kezigranat-baleset-Minden-masodik-megkerdezett-szerint-Szalay-Bobrovniczky-Kristofnak-le-kellene-mondania","timestamp":"2025. április. 22. 07:48","title":"Publicus: Minden második megkérdezett szerint Szalay-Bobrovniczky Kristófnak le kellene mondania az újdörögdi baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak. A jelenleg hivatalban lévő Európai Bizottság is ígéretet tett egy koncepció kidolgozására, céldátumként a következő évet jelölték meg. Most kaptak hozzá némi sorvezetőt – a szegényektől.","shortLead":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak...","id":"20250422_szegenyseg_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c.jpg","index":0,"item":"ab572854-f5ae-4274-989f-67b22a3b8b32","keywords":null,"link":"/eurologus/20250422_szegenyseg_europai_unio","timestamp":"2025. április. 22. 12:46","title":"A szegénységet nem enyhíteni, hanem felszámolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]