Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett a kalauzzal, mert az le akarta szállítani.","shortLead":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett...","id":"20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e973637-c655-404c-92c1-c8f17fa395e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:35","title":"Bicskával, borotvával fenyegette a kalauzt és az utasokat – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b288e24-ec1c-4a7e-ac6c-5eca8732d20d","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az amerikai márka egyik legsikeresebb modelljét két évtizede mutatták be, a közönség pedig azóta imádja. Nem sokon múlott azonban, hogy ne ez legyen a jellegzetes családi autó neve. Lássuk, hogyan vált a Focus a márka egyik meghatározó alakjává. ","shortLead":"Az amerikai márka egyik legsikeresebb modelljét két évtizede mutatták be, a közönség pedig azóta imádja. Nem sokon...","id":"fordmagyarorszag_20180920_Az_elejen_a_nevet_is_alig_tarthatta_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b288e24-ec1c-4a7e-ac6c-5eca8732d20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2001cfac-cd74-4ac0-8591-4676ced7b9dc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180920_Az_elejen_a_nevet_is_alig_tarthatta_meg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:45","title":"Az elején a nevét is alig tarthatta meg, mára viszont a 4. generációs modelljeit mutatja be a Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"e2c66ee6-2c18-4a43-beee-04ae853283ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lenin Vladimir elvesztette az első összecsapást Hitler „El bueno” Alba Sanchez ellen: nem tudta megakadályozni, hogy a magát „Jó Hitlernek” hívó férfi hozzá hasonlóan induljon a Peruban lévő Yungar város polgármesteri címéért.



","shortLead":"Lenin Vladimir elvesztette az első összecsapást Hitler „El bueno” Alba Sanchez ellen: nem tudta megakadályozni...","id":"20180921_Lenin_es_a_Jo_Hitler_harcol_egymassal_Peruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c66ee6-2c18-4a43-beee-04ae853283ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dae1bf-ffdb-4504-a7b4-a4ca5d7f67c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Lenin_es_a_Jo_Hitler_harcol_egymassal_Peruban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 14:27","title":"Lenin és a Jó Hitler harcol egymással Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7005dd97-c5b2-47f4-9e56-36b085b5ed5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teteje beomlott, csak 22 tűzoltóautónak sikerült megfékezni a lángokat.","shortLead":"Az épület teteje beomlott, csak 22 tűzoltóautónak sikerült megfékezni a lángokat.","id":"20180921_Eg_egy_raktarepulet_Kelenfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7005dd97-c5b2-47f4-9e56-36b085b5ed5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6093dcae-5d19-4118-b5d3-0cad14c99289","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Eg_egy_raktarepulet_Kelenfoldon","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:32","title":"Eloltották a kelenföldi raktártüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","shortLead":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","id":"20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca66ad77-6e49-46db-85d3-878fe72a23d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:46","title":"Pécsi iskolánál fenyegetőzött egy férfi, kommandósok fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről is beszélt a katolikus egyházfővel.","shortLead":"A U2 énekese kapitalizmusról, környezetvédelemről és az elmúlt hetekben nyilvánosságra került gyermekzaklatási ügyekről...","id":"20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4954963d-7473-41dd-bbca-9255eab01b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b710d59-6cee-4e50-a7c4-cf75c92e9195","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Csucstalalkozo_maganaudiencian_fogadta_Ferenc_papa_Bonot__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:54","title":"Csúcstalálkozó: magánaudiencián fogadta Ferenc pápa Bonót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","shortLead":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","id":"20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3682a67c-f943-48e4-95c8-68128529e058","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:49","title":"Börtönbe küldenének egy gázszerelőt tízezer forintos vesztegetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon, ha hétvége előtt kellene utalnia.","shortLead":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon...","id":"20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e65e91-c9c9-41b9-8e97-e880160eb175","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:07","title":"Primitív behajtásos trükkel verik át a lakásvásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]