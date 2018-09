Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár tagadhatatlan az innováció, ami az idei iPhone-okban tetten érhető, egy fontos technológiai újítás hiányzik belőlük, és a versenytársak hamar lekörözhetik ebben az Apple-t.","shortLead":"Bár tagadhatatlan az innováció, ami az idei iPhone-okban tetten érhető, egy fontos technológiai újítás hiányzik...","id":"20180923_uj_iphone_2018_iphone_xs_max_5g_mobilinternet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c87d2a-f9e6-4e1b-a158-3793b12a0866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e9524-66ca-4fdd-b660-d336dc4e6992","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_uj_iphone_2018_iphone_xs_max_5g_mobilinternet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:03","title":"Az Apple-nek üzenik: valami fontos kimaradt az új iPhone-okból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f8a530-b952-44e0-8824-addee7b9e59b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A húsz nagy amerikai zenekar közül utolsóként a New York-i Filharmonikusoknál is engedélyezték a női zenészeknek nadrág viselését az esti koncertek alkalmával.","shortLead":"A húsz nagy amerikai zenekar közül utolsóként a New York-i Filharmonikusoknál is engedélyezték a női zenészeknek nadrág...","id":"20180921_attores_mar_a_nok_is_huzhatnak_nadragot_a_neves_zenekarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f8a530-b952-44e0-8824-addee7b9e59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e2a104-8c08-4e43-93b2-82ee4c327b23","keywords":null,"link":"/elet/20180921_attores_mar_a_nok_is_huzhatnak_nadragot_a_neves_zenekarban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:21","title":"Áttörés: már a nők is húzhatnak nadrágot a neves zenekarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép Szíriában bekövetkezett pusztulásáért - jelentette ki Igor Konasenkov. Az orosz védelmi tárca szóvivője percnyi pontossággal vázolta az események moszkvai verzióját.","shortLead":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép...","id":"20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a03046-69b3-48e4-9f44-d751499a2c05","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:24","title":"Moszkva Izraelt hibáztatja az orosz gép szíriai lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75950ac4-89b9-429d-b3e0-ca4d157cec13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának szóvivője azt mondta, hogy Kínában az idei első nyolc hónapban több mint 18 millió autót adtak el, ami 3,5 százalékos bővülés a tavalyi azonos időszakhoz képest. ","shortLead":"Az ázsiai ország kereskedelmi minisztériumának szóvivője azt mondta, hogy Kínában az idei első nyolc hónapban több mint...","id":"20180923_Szaguld_a_kinai_autopiac_a_masodik_felevben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75950ac4-89b9-429d-b3e0-ca4d157cec13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3448301-9967-4865-b364-408d9f9b15dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Szaguld_a_kinai_autopiac_a_masodik_felevben_is","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:34","title":"Száguld a kínai autópiac a második félévben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt. A legutóbbi esetben az apuka három gyerekét szállította ittasan.","shortLead":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt...","id":"20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733836-1692-4fea-aaa9-abd6eebcab63","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:51","title":"Eddig öt ember vesztette életét a hétvégén történt közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfcd9f8-d922-4e40-bea2-df4062911710","keywords":null,"link":"/kkv/201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:30","title":"Szépségtapasz: az Indexszel végképp szakító Spéder a kozmetikabizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat origójaként szolgáló jeleknek.","shortLead":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat...","id":"201831_nulladik_kilometerpontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44000eb-d058-4e6e-bcf5-da24df733bfe","keywords":null,"link":"/elet/201831_nulladik_kilometerpontok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:00","title":"Szobor, réztábla, gyémánt - megoldások nulladik kilométerpontokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a341e6-d98e-4d43-b056-72aee3c12288","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai törvények szerint az autósoknak 1 méteres oldaltávolságot tartva kellene elhaladni a kerékpárosok mellett, ezt azonban nem mindenki teszi meg, ami sokszor balesetet eredményez. A torontói bringások ezért egy hatékony megoldással álltak elő.","shortLead":"A kanadai törvények szerint az autósoknak 1 méteres oldaltávolságot tartva kellene elhaladni a kerékpárosok mellett...","id":"20180922_kerekpar_auto_kikerules_megelozes_oldaltavolsag_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a341e6-d98e-4d43-b056-72aee3c12288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300cb1df-47b9-4188-86db-332d85d832cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_kerekpar_auto_kikerules_megelozes_oldaltavolsag_foto","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:31","title":"Zseniális megoldást találtak ki a kerékpárosok Torontóban, hogy ne veszélyeztessék őket az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]