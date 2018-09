The Roman Empire



Ez a felirat virított a Chelsea díszpáholya mellett az Abramovics korszak tizenötödik évfordulóján. Maga Roman Abramovics nem volt a díszpáholyban, mert nem hosszabbították meg a tartózkodási engedélyét Nagy-Britanniában. Májusban megkapta az izraeli állampolgárságot, és egyből az ország leggazdagabb embere lett (14,7 milliárd dolláros vagyon a Forbes szerint). Korábban Svájcban próbálkozott. (Abramovics svájci kérelmének elutasításával és a döntés hátterével foglalkozó cikkünket ITT olvashatja). A síparadicsomban, Verbier-ben akart letelepedni. A svájci rendőrség nemet mondott. Az ok: pénzmosás gyanúja és kétes kapcsolatok bűnöző csoportokkal! A döntés még tavaly született meg, de Abramovics ügyvédei meg akarták akadályozni a nyilvánosságra kerülését. Nem sikerült, a londoni Daily Mail és a The Guardian jelentette, hogy Putyin kedvenc oligarchája nem kapott letelepedési engedélyt Svájcban. Azért kínos ez különösen Abramovicsnak, mert ügyének elbírálása folyamatban van Nagy-Britanniában.

Ben Wallace biztonsági miniszter a BBC-ben elmondta

A jövőben keményebb kérdéseket teszünk fel a nálunk élő oroszoknak. Fenntartjuk a jogot magunknak, hogy közöljük velük:You are unwelcome (Nem látjuk önt szívesen).

A változás oka a Szkripal ügy.



Vége Londongrádnak?



Ezt a kérdést teszi fel a Bloomberg New Yorkban. Megírja, hogy több mint hétszáz orosz oligarcha fizetett le egymillió fontot azért, hogy brit földön tengethesse a napjait. Ennyiért osztogatták ugyanis a letelepedési kötvényt Nagy-Britanniában. Roman Abramovics 2003-ban vette meg a Chelsea csapatát 140 millió fontért. A csapat a csőd szélén állt. Roman Abramovics 1,1 milliárd fontot költött rá. 15 év – 15 trófea dicsekszik a Chelsea. Melyet most Abramovics árul. Egy 2,3 milliárd fontos ajánlatot már visszadobott, a Bloomberg értesülései szerint 3 milliárd fontot akar...



Honnan van Abramovicsnak ennyi pénze?



Az isten háta mögötti Uhta városában született korán árván maradt Roman Abramovics az orosz rendszerváltás csodagyereke. A semmiből indult, és azután 13 milliárd dollárért adta el a Szibnyefty olajvállalatot a Gazpromnak 2005-ben. Neki ezt megengedték, a leggazdagabb oligarcha, Hodorkovszkij cégeit elkobozták. Ő maga hosszú éveket húzott le különböző fegyházakban, Szibériában.

Vannak barátaim a Kremlben

– mondta a Bloomberg tudósítójának Abramovics egy helikopteren Csukcsföld felett, ahol nagyon ritka interjúinak egyikét adta. Akkoriban ugyanis egyik barátja a Kremlben, Vlagyimir Putyin, Csukcsföld kormányzójává nevezte ki. Billionaire from Nowhere – milliárdos a semmiből – ez Abramovics önéletrajzának címe. Aki a semmiből jön Oroszországban, és harmincéves kora előtt bejáratos a Kremlbe, az a titkosszolgálattól érkezett. Jól tudják ezt Oroszországban, ahol sokan Putyin pénztárosának tartották Roman Abramovicsot. Azóta a ma is csak 52 éves oligarcha Londonba helyezte át a székhelyét, mert nem akart túlságosan közel maradni egykori barátaihoz a Kremlben. Akik a cárokhoz és Sztálinhoz hasonlóan gyakran küldik egykori jóbarátaikat Szibériába...



Putyin barátai hontalanná váltak Nyugaton



Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában szorgosan írják a feketelistákat az orosz elnök embereiről. Roman Abramovics sorsa Londonban függőben. Pedig ott áll a szép kastély, melyet csekély 90 millió fontért vásárolt az orosz nagykövetség közelében Kensingtonban, a főváros legdrágább helyén. Hét gyereke közül öten Nagy-Britanniában tanulnak. Elvben izraeli útlevéllel vízum nélkül jöhet Londonba. De mi van, ha rákerül a feketelistára? Mint Svájcban. Az USA-ban is rajta volt a listán, de Trump veje, Jared Kushner levette onnan. Putyin többi oligarcha barátja kivétel nélkül ott díszeleg az amerikai feketelistán. Ez nemcsak utazási, de pénzügyi probléma is. Abramovics is megkezdte részvény pakettjének az átrendezését – tekintettel arra, hogy a tél hosszúnak ígérkezik Oroszország és az angolszász államok kapcsolataiban.

Hazatérne Moszkvába?

Roman Abramovics ennyire azért valószínűleg nincsen elkeseredve. De Londongrádnak minden bizonnyal befellegzett. Ben Wallace biztonsági miniszter ugyanis arra is utalt, hogy nemcsak az oligarchák személyi dossziéit veszik elő, hanem megvizsgálják a pénzügyeiket is. 22 milliárd fontra becsülik az orosz oligarchák vagyonát Nagy-Britanniában – ebben nincsenek benne az offshore cégek. Az oroszok és a kínaiak megsértik a pénzügyi törvényeinket. Mi a körmükre nézünk! – hangsúlyozta Nagy-Britannia biztonsági minisztere megkongatva ezzel a vészharangot Londongrád felett.