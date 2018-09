Az új rendszerbe sem a rangkórság, sem a kormányzati dáridó nem fér bele

– ezt mondta 2010-ben Orbán Viktor, miniszterelnök. Nyolc év telt el azóta, és az állam ahelyett, hogy spórolt volna magán, a korábbinál is nagyobbra növesztette apparátusát. Nemcsak 2017-ben, hanem 2018-ban is megdőlt a kormányfő ígérete, az adófizetők változatlanul sok pénzből, sok politikai kinevezettet tartanak el.

Jelenleg az Orbán-kormányban

11 minisztert,

3 miniszterelnök-helyettest,

1 kabinetfőnököt,

61 államtitkárt,

90 helyettes államtitkárt

27 miniszteri biztost fizetnek.

És ott vannak még a politikai kinevezettek, a tanácsadók és a főtanácsadók. Hogy pontosan hányan vannak és mennyit keresnek, azt idén is Mesterházy Attila, MSZP-s politikus szerette volna megtudni. Két részből álló kérdéssort küldött minden minisztériumnak, arra volt kíváncsi:

Kik és milyen illetményre jogosultak a miniszteri kabinet, illetve államtitkári kabinetek politikai tanácsadói, illetve főtanácsadói? Hány miniszteri biztos dolgozik a tárcánál és milyen juttatások illetik meg őket.

Kiderült, összesen 164 miniszteri biztos, politikai tanácsadó és főtanácsadó munkájára tart igényt a kabinet, havonta összesen több mint 87,6 millió forintot fizet nekik.

A dobogó legfelső fokán a Miniszterelnökség áll: 51 tanácsadót alkalmaz. Második a Külügyminisztérium, míg harmadik az Emberi Erőforrások Minisztériuma: előbbiben 30-an, utóbbiban 23-an dolgoznak tanácsadóként. A Honvédelmi Minisztérium az egyetlen olyan tárca a kormányban, ahol sem politikai tanácsadókat, sem főtanácsadókat nem foglalkoztatnak. A politikai tanácsadók fizetése 650 ezer forinttól 1 millióig terjed.

Megéri tanácsot adni

Az Igazságügyi Minisztériumban a legalacsonyabb a 8 politikai tanácsadó és a 2 főtanácsadó fizetése: nagyjából 650 ezer forintot kapnak havonta. Trócsányi László, igazságügyi miniszter mellett 4 miniszteri biztos is dolgozik, őket a helyettes államtitkárokat megillető bérezésért alkalmazzák.

Valamivel jobban járnak azok, akik Szijjártó Péter, külügyi és külgazdasági miniszternek adnak tanácsokat: a 4 politikai főtanácsadó fejenként átlagosan havonta bruttó 1 millió 55 ezer forintot, míg a 21 politikai tanácsadó 675 ezer 490 forintot keres. Egy évvel korábban a miniszter politikai főtanácsadója még 915 ezer forintot, míg a másik három havi 747 ezer 500 forintot vihetett haza. 2017-ben is 21 politikai tanácsadó segítette a diplomáciai munkát, ők fejenként nagyjából 60 ezer forinttal kevesebbre, 616 ezer forintra voltak jogosultak. A tárcánál most 5 miniszteri biztos is dolgozik, helyettes államtitkári fizetésért.

A Belügyminisztériumban, ahogyan korábban, úgy most is 3-an adnak tanácsokat Pintér Sándor belügyminiszternek, fejenként átlagosan havi bruttó 1 millió forintért. Egy évvel ezelőtt még egyikük havi bruttó 1,5 millió, másikuk 850 ezer forintot vihetett haza, harmadik társuk pedig 800 ezret. A miniszter mellett egy miniszteri biztos dolgozik, Horváth András nyugalmazott rendőr dandártábornok ezt a posztot mindössze fél évig, május 19-től november 18-ig tölti be.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda bővelkedik főtanácsadókban és tanácsadókban. Míg 2017-ben Rogán Antal miniszteri kabinetjében 3 politikai főtanácsadó és 1 politikai tanácsadó dolgozott, összesen havi 2 millió 997 ezer forintért, idén már 7 politikai tanácsadó és 1 főtanácsadó havonta összesen csaknem 6 millió forintot vihet haza. Rajtuk kívül 2 miniszteri biztos is található a kabinetben, korábban ebben a beosztásban senkit sem alkalmazott Rogán Antal.

A Varga Mihály vezette Pénzügyminisztériumban 2,2 millió forint megy el a tanácsadók díjazására, míg Palkovics László Innovációs és Technológiai Minisztériumában csaknem 9 millió. Igaz, itt nincs miniszteri biztos, míg a Pénzügyminisztériumban van, illetve Palkovics Lászlót 10-en segítik tanácsaikkal, Varga Mihályt pedig 3-an.

A legnagyobb tárca, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sincs híján tanácsoknak, tavaly még egyetlen főtanácsadó sem szerepelt Balog Zoltán volt tárcavezető miniszteri kabinetjében, idén már öten is vannak Kásler Miklós körül:

2 a miniszteri kabinetben,

1 az oktatásért felelős államtitkári kabinetben,

1 a sportért felelős államtitkári kabinetben,

1 a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkári kabinetben

dolgozik. Rajtuk kívül a minisztérium még 18 politikai tanácsadóval áll szerződésben. A tanácsokért havonta összesen több mint 13 millió forintot utal a tárca. Egy éve még csak 7 politikai tanácsadó dolgozott itt, összesen 4,3 millió forintért.

A jelenleg hatályos állapot szerint 10 fő dolgozik politikai tanácsadói, illetve főtanácsadói munkakörökben. Havi illetményük összesen bruttó 7 millió 853 ezer 501 forint

– írta Nagy István, agrárminiszter az MSZP-s politikusnak. A miniszter arról is tájékoztatta az ellenzéki politikust, hogy miniszteri biztos egy sincs az Agrárminisztériumban. Az előző kormányban, a Fazekas Sándor irányította Földművelésügyi Minisztériumban 11-en dolgoztak tanácsadóként, ők összesen havi 6,6 millió forintba kerültek az adófizetőknek.

A negyedik Orbán-kormány két tárca nélküli minisztere közül Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelő miniszter parlamenti államtitkára, Fónagy János a megkeresésre azt írta, „a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kabinetjében két fő lát el politikai tanácsadói munkakört, illetményük összesen 1 millió 560 ezer forint". Miniszteri biztos nem dolgozik Bártfai-Mager Andrea mellett.

Azt, hogy Süli János, aki a paksi atomerőmű II. blokkjának tervezéséért, építéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mellett mennyien dolgoznak tanácsadóként és mennyiért, nem tudni. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter mindössze annyit közölt:

a Miniszterelnökség munkáját jelenleg 7 politikai főtanácsadó és 31 politikai tanácsadó segíti, havi illetményük összesen bruttó 27.732.500 forint.

Rajtuk kívül 13 miniszteri biztos dolgozik még a kancellárián.

A kormányfőnek 10 kormánybiztosa, 11 miniszterelnöki megbízottja és 6 miniszterelnöki biztosa van. Utóbbiak közül Fónagy János és Lázár János ezért a munkájáért nem kap pénzt, ahogyan a kormánybiztosok közül Andy Vajna, Fürjes Balázs és Palkovics László is ingyen dolgozik.

Többszöri nekifutás

Az elszabotált államkarcsúsítással együtt a beígért nagyarányú létszámleépítések is elmaradtak. Lázár János még kancelláriaminiszterként csaknem száz háttérintézmény megszüntetéséről beszélt, az egy héttel későbbi kormányhatározat mellékletében szereplő halállistán már csak 73 intézmény szerepelt. Végül közülük is csak mintegy hatvanat érintett valamilyen átszervezés. A többség jogutódlással folytathatta a munkáját, és még a teljes megszüntetésre ítélt tucatnyi szervezet között is akadtak nagy túlélők, például a Magyar Nyelvstratégiai Intézet. Így Gulyás Gergely, Lázár János utódaként, nemrégiben újra bejelenthette, hogy most már aztán tényleg, de tényleg küszöbön a 15–20 százalékos elbocsátás a központi közigazgatásban.