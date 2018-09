Háromszáz milliárd forintból lehetne egy alagutat építeni a Déli és a Nyugati pályaudvar közé – erről beszéltek szakértők és döntéshozók a Déli jövőjéről szóló fórumon. Ilyen vasúti alagutak szelik át a várost Berlinben, Münchenben és Milánóban, de Londonban is pont egy ilyen projekten dolgoznak.

Azt azért a konferencia több résztvevője is felvetette, hogy jó lenne közelebbi, könnyebben elérhető célokat is megfogalmazni a pályaudvarok helyzetének rendezésére. Az esemény végén a jelen levő lakók közül többen is felzúdultak, sérelmezve, hogy az ő véleményükre senki nem kíváncsi.

Elkészül-e még a mi életünkben az alagút? Igen Nem Sőt, meghosszabbítják Lovasberényig Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Nincs adósságuk, nem is volt, az albérleti szerződésük is szabályos, mégis a kilakoltatásra készülhet egy ötgyerekes család. Tíz nappal a kilakoltatás eredetileg kitűzött időpontja előtt tudták meg, hogy elárverezték a lakásukat a fejük fölül. Végül október közepéig kaptak haladékot, de így sem tudják, hova költözhetnének.

© Túry Gergely

Az albérleti szerződésüket határozott időre, 2019. január 31-ig kötötték. Azt már hónapok óta sejtették, hogy valami nincs rendben, mert sorra jöttek a levelek a végrehajtótól, de ők a hivatalos küldeményeket nem vehették át, a tulajdonos pedig felszívódott, így nem tudták, hogy mi zajlik a fejük felett. Szeptember közepén jött ki személyesen a végrehajtó, aki ráadásul önkényes lakásfoglalóknak hitte őket. Ekkor tudták meg, hogy már tavasszal elárverezték a lakást.

Mit kellene tenni egy ilyen helyzetben? Semmit, ha egyszer minden szabályos volt, nincs megoldás. Biztosítson az önkormányzat albérletet, ha már ekkora bajba került a család önhibáján kívül. Találják meg a tulajdonost, és vigye el a balhét ő. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Százmillió forintnál is többe kerül egy olyan futóverseny megszervezése, mint a jövő heti Spar Budapest Maraton, de még így is nyereséget hoz. A verseny szervezői meséltek nekünk arról, mekkora munkára van szükség ahhoz, hogy minden jól működjön a maraton alatt. Nem csak az idei versenyen dolgoznak: mivel egy ekkora rendezvény megszervezése nagyjából másfél év, már a 2019-es maraton szervezése is tart.

© MTI / Mónus Márton

Az alapvető, hogy folyamatosan egyeztetni kell a BKK-val, a rendőrséggel, a városvezetéssel és a közműcégekkel is, de még így is előfordulhat olyan, mint idén, hogy az útépítések miatt csak pár héttel a futás előtt lesz végleges az útvonal. Most, a verseny előtti napokban már azt is figyelik, nem kezdenek-e el valahol az útvonal mellett építkezni a lakók, ami útlezáráshoz vezet. Az viszont gyakorlatilag előre tervezhető, hogy hiába teszik ki 4-5 nappal a rajt előtt a megállni tilos táblákat, a szervező cégnek el kell szállíttatnia 100-150 kocsit.

Ön mit tervez jövő vasárnapra? Beülök a Facebook elé, és kommentcunamiban szidom a futókat. Futok vagy szurkolok a maratonon. Elfutok az ágytól a hűtőig. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: talpig 2Rule-mezbe öltözött gyerekek várták Orbán Viktort Szerbiában, ahol a miniszterelnök átadta Topolya új fociakadémiáját.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Szerbia magyar határhoz közeli része gyakorlatilag kiürült, az ottani falvakból és városokból tömegesen járnak át Magyarországra dolgozni. A horgosi utcákat járva alig találkozunk olyan emberrel, akinek legalább egy családtagja ne dolgozna külföldön. A szerb átlagkeresetek a legjobban a Vajdaságban nőttek az idei emelések után, de így is elmaradnak a magyar fizetésektől.

A határátkelés lassúsága viszont sokakat visszatart, hiába gyűjtöttek aláírásokat a nonstop üzemelésért. Az ingázók mindenféle praktikákkal próbálkoznak a gyorsabb átjutás reményében, többen egy autóval utaznak, de sokan kismotort, biciklit tartanak a határ mindkét oldalán, a határig eltolják, ott átsétálnak, majd a másik oldalon felpattannak a másikra.

Mire lenne szükség? "Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a szerbiai magyarok munkáját"-plakátkampányra Stadiont kell építeni a határ szerb oldalán is, attól fellendülne a gazdaságuk Fel kell húzni a kerítést úgy, hogy az se jöhessen át, akinek van útlevele Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Amikor tíz éve bevezették az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is lehetett licitálni. 2016-ban már több mint 1 milliárd forintért árvereztek el ingatlanokat, autókat és használati tárgyakat a NAV munkatársai. A cél minden esetben az, hogy az így befolyt pénzből rendezzék az adós tartozásait. De a bankok is fantáziát látnak a bedőlt ingatlanok kiárusításában.

© Reviczky Zsolt

Megnéztük, milyen az, amikor egy lakást árverez a NAV. Több olyan emberrel is beszéltünk, akik részt vettek már városukban e-árverésen. Egyikük szerint nem szabad ezt túl komolyan venni, „van egy lélektani határ, amit beállítok, utána már nem nagyon érdekel a dolog. A végén pedig el kell tudni engedni, ha nem én nyerek”. Más szerint viszont „ott lehet igazán infarktust kapni, a gép előtt”.

Ön szívesen próbálkozna online árverésen? Igen Nem Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A távolabbról átvezényelt helyettesítőknek és a lelkiismeretes kézbesítők pluszmunkájának köszönhető, hogy nem látunk nagyobb postai káoszt. Több postás is arról számolt be nekünk, hogy már most is nehezen birkóznak meg egy átlagos hétköznapi munkamennyiséggel, arról pedig elképzelésük sincs, hogyan úszhatják meg káosz nélkül az év utolsó hónapjait.

Az, hogy egy nap csak nyolc órát kelljen dolgozni, a lehetetlen kategória – ebben is egyetértenek a postai dolgozók. Volt, aki arra panaszkodott, hogy a tavalyi nyaralása óta nem jutott el szabadságra, sőt, amikor azt kérte, hadd mehessen el egy hétre, rábízták volna, hogy keresse meg, ki legyen a helyettese. Más pedig azt állítja: természetesnek veszik a munkaidő beosztásánál, hogy mindenki túlórákat vállal. Azok, akik régóta a postánál dolgoznak, már mindenbe beletörődtek, általában a fiatalok, és az újoncok nem bírják igazán jól a terhelést – magyarázták a postások.

© MTI / Máthé Zoltán

Mire számíthatunk a postától idén év végén? Sok-sok Erzsébet-utalványra Pontosságra, precizitásra Arra, hogy húsvétra megérkeznek az utolsó karácsonyi ajándékok is Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A helyi civil közösség úgy döntött, maguk veszik kezükbe a Római-part sorsát, mindenki számára használható evezős hely, közösségi terek és kertek kialakításában gondolkodnak. Saját költségükön létrehoztak továbbá egy nem hivatalos szabadstrandot is, ahol bemérették a vízminőséget, és megállapították, hogy a Duna fürdésre alkalmas.

Ha a főváros nem is, az óbudai önkormányzat reagált a helyzetre, és elindított egy társadalmi egyeztetést. Ez azonban nem a vízparti területre vonatkozik, hiszen az a főváros vagyonkezelésében van, hanem a Nánási–Királyok útja és a part közti beépített területre. A civilek el is mondták, hogy rekreációs funkciók, közösségi helyszínek kialakítását szeretnék. Egyelőre azonban csak lakóparkok épülnek a Rómain.

Mi lesz ebből? Nem nyúl hozzá a városvezetés a parthoz, minden marad a régiben Megvárják, amíg minden kiépül, és utána építik újjá az egészet Egész meglepő új megoldást találnak ki a gátra, amit senki nem ért, de legalább nagyon sok pénzért csinálja meg egy felcsúti cég. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Ha ezt a cikket érdekesnek találta, van még: kövesse és ha tetszik, ossza meg ismerőseivel a gazdasági rovat Facebook-oldalának bejegyzéseit!