[{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott gyerekek címet kapta. ","shortLead":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. Az első rész a Halott...","id":"20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674e36a-fb99-47dc-8f72-89bb36f873da","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Halott_gyerekek_az_iskolai_lovoldozeseket_parodizalja_ki_a_South_Park","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"\"Halott gyerekek\": az iskolai lövöldözéseket parodizálja ki a South Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","shortLead":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","id":"20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719f91a6-63bc-46c0-bf2a-ab1099d03696","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:25","title":"Bámulatos látvány egy rakétafellövés az űrből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","shortLead":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","id":"20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f443a0-0d62-4384-98bd-94e9be7dfa80","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:52","title":"Egy pár fokkal melegebb lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem tetszett, hogy a filmben nem beszélnek, attól féltek, a gyerekek nem fogják fel, miről szól. ","shortLead":"\"Először nem volt rózsaszirmokkal kipárnázott út\" - mesélték az alkotók, mert a filmgyár vezetőinek először nem...","id":"20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ba3782-630e-40f1-b8ef-ee5eb8887eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba835b4e-e201-42cc-969a-2167a8a15a27","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Eloszor_nem_volt_rozsaszirmokkal_kiparnazott_ut","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:20","title":"El tudja képzelni, hogy a gyerekek nem értik A kockásfülű nyulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy egy kommunista pártfőtitkárnak. Egy év alatt nagyot fordult a világ.","shortLead":"Egy éve még a dos Santos klán uralkodott Angolában, ahol az elnöknek akkora hatalma volt mint egy császárnak vagy...","id":"20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36081b88-dd29-40d1-ba81-a567099a9912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b407e2f-38c3-481b-a7b9-65418ab9811c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Bortonben_a_vezer_fia_megbukott_a_csaladihaveri_korrupt_rendszer","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:49","title":"Börtönben a vezér fia, megbukott a családi-haveri korrupt rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","shortLead":"Ma szavaz róla a képviselő testület.","id":"20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f6cbcd-a82b-4cc5-a05e-8e4b3a8e7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16d7bc4-de76-4d5b-a3b5-7d6ebdc0bc50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ket_auto_sem_eleg_a_budavari_polgarmesternek_harmadikat_is_kap","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:36","title":"Két autó sem elég a budavári polgármesternek, harmadikat is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való dolgokat.","shortLead":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való...","id":"20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265a9bc-da8a-49f7-ab67-5595e722ffb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:05","title":"Félig sincs kész a felújítás, de a polgármester felavatta az óvodaablakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13faf0be-307a-40e3-830c-78023072cdde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"José Mourinho volt játékosának, Frank Lampardnak a csapata tizenegyespárbajban búcsúztatta a manchesteri együttest.","shortLead":"José Mourinho volt játékosának, Frank Lampardnak a csapata tizenegyespárbajban búcsúztatta a manchesteri együttest.","id":"20180926_manchester_united_derby_county_ligakupa_tizenegyesparbaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13faf0be-307a-40e3-830c-78023072cdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4442205-bd09-4ff3-9c36-a9c76a146dd7","keywords":null,"link":"/sport/20180926_manchester_united_derby_county_ligakupa_tizenegyesparbaj","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:11","title":"Az első körben kiejtették a ManU-t a ligakupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]