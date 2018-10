Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta keringenek információk arról, hogy ő kerülhet az összes kormánypárti médiumot bekebelező gigaholdingjának élére, lehetséges, hogy ennek a folyamatnak az egyik lépését látjuk.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjét vezeti mostantól az MTVA múlt héten távozó vezérigazgatója, Vaszily Miklós. Hónapok óta...","id":"20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=677a9b5f-c671-410e-a0e5-25b15bed7f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7618b73e-b693-42a6-b6a5-b87a10ba6c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_kozmedia_eddigi_vezere_kerult_az_ECHO_TV_elere","timestamp":"2018. október. 01. 09:45","title":"A közmédia eddigi vezére került az ECHO TV élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező az olasz Andreas Seppit verte meg. ","shortLead":"A magyar teniszező az olasz Andreas Seppit verte meg. ","id":"20181001_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d6e2b6-7a5f-4522-8f60-1b0c24b3f7be","keywords":null,"link":"/sport/20181001_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_kinaban","timestamp":"2018. október. 01. 14:14","title":"Győzelemmel kezdett Fucsovics Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7235e4db-27d1-4cdd-926c-858afc9dbc35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a Szikla lánya körmöt akar festeni, akkor nincs mese!","shortLead":"Ha a Szikla lánya körmöt akar festeni, akkor nincs mese!","id":"20180930_Dwayne_Johnson_koromfestes_Instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7235e4db-27d1-4cdd-926c-858afc9dbc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7730d6e5-88fc-4a8a-92b3-80cb6a1f3ea3","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Dwayne_Johnson_koromfestes_Instagram","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:42","title":"Dwayne Johnsont elkapta a lánya egy kis körömfestésre - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben folyamatos tüntetést jelent be az ország teljes területére, közölte a párt frakcióvezető-helyettese.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben...","id":"20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824e87d4-11de-44eb-ab2d-f0ceb5fbbd0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","timestamp":"2018. október. 01. 14:12","title":"Folyamatos, országos tüntetésre készül a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone 600 ezer forintos árából. Ezekről volt szó ezen a héten.","shortLead":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone...","id":"20180930_top_autos_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec22d3bf-e8c6-4f77-9be8-afd8371e4a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:21","title":"Tolatóradar: Megdőlt a legsúlyosabb gyorshajtás rekordja Ausztriában, lekapta a kocsit a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd5b7ff-c339-4669-9034-36ad52597a86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig maradt valami a kocsiból, amelyben két kisgyerek is utazott. A MÁV arra gyanakszik, nem működött a sorompó, ezért hajthatott a kocsi a sínre a XVII. kerületben.","shortLead":"Alig maradt valami a kocsiból, amelyben két kisgyerek is utazott. A MÁV arra gyanakszik, nem működött a sorompó, ezért...","id":"20180929_Csoda_hogy_tulelte_a_csalad_a_vonatbalesetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afd5b7ff-c339-4669-9034-36ad52597a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ea4f7-bc84-4e61-9a1c-ad5550338e7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Csoda_hogy_tulelte_a_csalad_a_vonatbalesetet","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:13","title":"Nyolcvannal tarolta le a vonat a kocsit, csoda, hogy túlélték a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn megkezdi munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Hétfőn megkezdi munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20180930_Oktobertol_ujra_lesz_sajat_hivatala_az_orszagos_tisztifoorvosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bc0def-a0cd-461b-9792-01562daa8396","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Oktobertol_ujra_lesz_sajat_hivatala_az_orszagos_tisztifoorvosnak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:07","title":"Októbertől újra lesz saját hivatala az országos tisztifőorvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még nagyon drága a technológia.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még...","id":"201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270a1c3-49f5-44f5-82b6-f047567e8911","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:45","title":"Van valami, ami még az elektromos autóknál is izgalmasabb – csak még nagyon drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]