[{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","shortLead":"Fóliasátorban nevelgette a növényt, de lebukott.","id":"20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc2b98e-1db8-4df6-9176-b540bd36139c","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Mar_messzirol_lehetett_erezni_a_kender_szagat_a_kozarmiselnyi_ferfi_tanyajan","timestamp":"2018. október. 02. 14:15","title":"Már messziről lehetett érezni a kender szagát a kozármislenyi férfi tanyáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem kampányolok az akkor, frissen kitalált ellenzéki főpolgármester-jelöltnek.","shortLead":"2018 őszén írom ezt a cikket. 2019 közepén fogom mindenhova belinkelni, ha azon megy a hiszti, hogy miért nem...","id":"20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01bd6f43-e20d-48ce-8348-8032892601ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d5fde-c1a8-4523-9bdf-cdc339443936","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Cegledi_Ki_a_jelolt","timestamp":"2018. október. 02. 17:04","title":"Ceglédi: Ki a jelölt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vita eléggé hasonlít arra, ami egy hónappal ezelőtt zajlott Strasbourgban.","shortLead":"A vita eléggé hasonlít arra, ami egy hónappal ezelőtt zajlott Strasbourgban.","id":"20181003_A_Sargentinijelentes_utan_a_roman_kormanyt_biralja_az_EP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb26c29-66ac-48fa-98ec-d7d64ba906cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_A_Sargentinijelentes_utan_a_roman_kormanyt_biralja_az_EP","timestamp":"2018. október. 03. 13:20","title":"A Sargentini-jelentés után a román kormányt bírálja az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazán sokba a megélhetés kerül, nem a tandíj.","shortLead":"Igazán sokba a megélhetés kerül, nem a tandíj.","id":"20181003_Minimum_egymillio_forintot_kell_felretenni_a_kulfoldi_tovabbtanulashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee2a766-2c64-4226-b216-a1129b2c46fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Minimum_egymillio_forintot_kell_felretenni_a_kulfoldi_tovabbtanulashoz","timestamp":"2018. október. 03. 11:44","title":"Minimum egymillió forintot kell félretenni a külföldi továbbtanuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","shortLead":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","id":"20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e77ea-231e-48d3-a8e5-d941649de719","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","timestamp":"2018. október. 02. 19:15","title":"A házasok jobb szívűek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","shortLead":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","id":"20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb2da8d-c1d7-4ec5-95a5-6a54f6399d73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","timestamp":"2018. október. 02. 15:48","title":"Drónvideón lesheti meg a Rogán jobbkezéhez kötődő egymilliárdos villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3644fc81-06ed-4861-bdbf-5599b3954772","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Redoine Faidot pár hónappal ezelőtt, filmbe illő módon szöktették meg egy Párizshoz közeli fegyintézetből. ","shortLead":"Redoine Faidot pár hónappal ezelőtt, filmbe illő módon szöktették meg egy Párizshoz közeli fegyintézetből. ","id":"20181003_Elkaptak_a_legismertebb_francia_gengsztert_aki_helikopterrel_szokott_meg_egy_bortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3644fc81-06ed-4861-bdbf-5599b3954772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79956a42-39fe-4907-8cc6-e535d3ad44d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Elkaptak_a_legismertebb_francia_gengsztert_aki_helikopterrel_szokott_meg_egy_bortonbol","timestamp":"2018. október. 03. 13:36","title":"Elkapták a legismertebb francia gengsztert, aki helikopterrel szökött meg egy börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]