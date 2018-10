Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","shortLead":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","id":"20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da5023-09ff-4853-8ba7-145747425822","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","timestamp":"2018. október. 04. 09:33","title":"Visszavett a harckészültségből Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi kormányrendelet engedélyezte. Az építőknek csak az utcai homlokzatot kell megőrizniük.","shortLead":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi...","id":"20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8af42-ff32-427a-98bf-51af916518e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Tiborczék megkapták a felhatalmazást egy belvárosi műemlék kibelezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi feltételeket, ilyenkor leszerződnek olyan céggel, aki szakképzett, alkalmi munkaerőt, bérnővért közvetít – írja a Magyar Narancs. Az adminisztráció is kevesebb, mert az ápolók a cégtől kapják a fizetésüket. Ez a pénz azonban köszönőviszonyban sincs azzal, mint amennyit a pályaelhagyó ápolók kereshetnek.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi...","id":"20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0bb4df-c207-4827-9bb1-c6521b6437a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_A_bernoverseg_rossz_megoldas_inkabb_Lidlpenztarosnak_allnak_a_kiegett_apolok","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"A bérnővérség rossz megoldás, inkább Lidl-pénztárosnak állnak a kiégett ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019-től nem működik tovább a Wizz Air utazási szolgáltatója.","shortLead":"2019-től nem működik tovább a Wizz Air utazási szolgáltatója.","id":"20181003_Megszunik_a_Wizz_Tours","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a37668-db76-454a-ba86-0fa3a8b90ef2","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Megszunik_a_Wizz_Tours","timestamp":"2018. október. 03. 14:05","title":"Megszűnik a Wizz Tours","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f932e-a35b-41be-8625-a957a6d6d848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW Csoport szeretné elkerülni a Brexit környékén kialakuló esetleges káoszt, ezért egy rövid ideig sem Minit, sem pedig Rolls-Royce-t nem gyártanak majd.","shortLead":"A BMW Csoport szeretné elkerülni a Brexit környékén kialakuló esetleges káoszt, ezért egy rövid ideig sem Minit, sem...","id":"20181004_bmw_mini_rolls_royce_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0f932e-a35b-41be-8625-a957a6d6d848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f036aeba-abbe-4f49-b134-4b84919836a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_bmw_mini_rolls_royce_brexit","timestamp":"2018. október. 04. 10:21","title":"Leállítja két legfontosabb gyárát a BMW a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszere.","shortLead":"A Nissan továbbra is várja annak tisztázását, hogy milyen formát ölt Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeni...","id":"20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12559ec4-d245-462e-830a-b825c683b8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9683e44-3d48-4730-a12e-8430adac970f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Brexit_sulyos_kovetkezmenyektol_ov_a_japan_autogyar","timestamp":"2018. október. 04. 13:30","title":"Brexit: súlyos következményektől óv a japán autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Egyre durvább a feszültség Magyarország és Ukrajna között a kettős állampolgárság miatt, az ukrán külügyminiszter szerint még e héten kiutasítják a beregszászi magyar konzult. Azzal, hogy Orbán Viktor tovább blokkolja Ukrajna és a NATO együttműködését, a magyar kormányfő leginkább Putyin orosz elnöknek tesz szívességet.","shortLead":"Egyre durvább a feszültség Magyarország és Ukrajna között a kettős állampolgárság miatt, az ukrán külügyminiszter...","id":"201840__ukranmagyar_vita__kettos_allampolgarsag__kisebbsegi_oktatas__utkozo_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d599d8f1-bfef-4b2c-a2dc-8b088c298c98","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__ukranmagyar_vita__kettos_allampolgarsag__kisebbsegi_oktatas__utkozo_allam","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Ütköző állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karácsonyra viszont egy jóval olcsóbb slágertermékkel, a rollerrel számolnak a hazai webboltok. A magyarországi online kereskedelmi forgalom idén 20 százalékos növekedéssel megközelítheti a 440 milliárd forintot - ha a logisztikai munkaerőhiány nem szab gátat a kiszállításoknak.","shortLead":"Karácsonyra viszont egy jóval olcsóbb slágertermékkel, a rollerrel számolnak a hazai webboltok. A magyarországi online...","id":"20181004_Annyian_rendeltek_uj_tevet_a_focivebere_hogy_csaknem_felezer_milliardosra_nohet_a_webshopok_forgalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd994dbe-2ce0-4ba5-b8bc-639fca7db17f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Annyian_rendeltek_uj_tevet_a_focivebere_hogy_csaknem_felezer_milliardosra_nohet_a_webshopok_forgalma","timestamp":"2018. október. 04. 13:25","title":"Annyian rendeltek új tévét a focivébére, hogy csaknem félezer milliárdosra nőhet a webshopok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]