[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves összehasonlításban.","shortLead":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves...","id":"20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f042dd-d937-4a0a-b665-cd2ab2ce73f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","timestamp":"2018. október. 13. 07:40","title":"Nincs megállás: még tovább drágulnak az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","shortLead":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","id":"20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0ac71c-0e51-49c4-a438-62d48ef4723a","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","timestamp":"2018. október. 14. 07:10","title":"Itt vannak a hivatalos fotók Eugénia hercegnő esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","shortLead":"A Népszava információi szerint december 20-án jelenthetik be a Hír Tv és az Echo Tv összevonását.","id":"20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604e339b-2aea-4aed-8d11-0b9590276823","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_hir_tv_echo_tv_osszevonas_lehet_vaszily_miklos","timestamp":"2018. október. 13. 08:19","title":"Karácsony előtt dőlhet el a Hír Tv sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Szaúd-Arábia körül kezd elfogyni a levegő.","shortLead":"Szaúd-Arábia körül kezd elfogyni a levegő.","id":"20181012_Egyre_tobb_medium_mond_le_egy_rijadi_konferenciat_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_ugye_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb99e-1013-4447-b2d2-c361f9d90983","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Egyre_tobb_medium_mond_le_egy_rijadi_konferenciat_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_ugye_miatt","timestamp":"2018. október. 12. 20:40","title":"Egyre több médium mond le egy rijádi konferenciát az eltűnt szaúdi újságíró ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4915f58-3220-4333-be31-2afec6163802","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hajszál híja volt, hogy nem következet be egy különösen súlyos légi katasztrófa tavaly San Franciscóban, amikor egy repülő pilótája a jobb oldal helyett a bal oldal felé vette az irányt.","shortLead":"Hajszál híja volt, hogy nem következet be egy különösen súlyos légi katasztrófa tavaly San Franciscóban, amikor...","id":"20181013_lgi_katasztrofa_san_francisco_leszallopalya_kozlekedesbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4915f58-3220-4333-be31-2afec6163802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d9f412-8354-4ed8-ac87-7a9c0fe1fa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_lgi_katasztrofa_san_francisco_leszallopalya_kozlekedesbiztonsag","timestamp":"2018. október. 13. 12:33","title":"A repülés történetének legsúlyosabb katasztrófáját sikerült elkerülni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ő is elszenvedője a folyamatos etikai vizsgálatosdinak. ","shortLead":"Szerinte ő is elszenvedője a folyamatos etikai vizsgálatosdinak. ","id":"20181013_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_folyamatos_melodramajaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0ac52-5cdd-484c-9ca1-bae61bd6751c","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_folyamatos_melodramajaert","timestamp":"2018. október. 13. 19:19","title":"Ungár Péter bocsánatot kért az LMP folyamatos melodrámájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77764f80-f62c-4641-b4f3-0fa166ba11f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is kritikus volt az amerikai elnökkel szemben.","shortLead":"Eddig is kritikus volt az amerikai elnökkel szemben.","id":"20181013_Robert_Redford_nem_talalja_a_helyet_Trump_Amerikajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77764f80-f62c-4641-b4f3-0fa166ba11f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9edeb4-b6e0-4d59-897d-25ccbf8f782d","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Robert_Redford_nem_talalja_a_helyet_Trump_Amerikajaban","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Robert Redford nem találja a helyét Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90607510-cf7c-4dd7-b54b-e5ead2507236","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Úgy vélik, az Újasszír Birodalom egyik jelentős közigazgatási központjára bukkantak. A régészeti expedíció 2016-ban kezdte meg a feltárásokat az iraki kurdisztáni Grd-i Tle településdombján, amely legalább az i.e. 7. évezredtől a 19. századig szinte folyamatosan lakott volt.","shortLead":"Úgy vélik, az Újasszír Birodalom egyik jelentős közigazgatási központjára bukkantak. A régészeti expedíció 2016-ban...","id":"20181012_Az_Ujasszir_Birodalom_egyik_jelentos_kozigazgatasi_kozpontjat_tartak_fel_az_ELTE_kutatoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90607510-cf7c-4dd7-b54b-e5ead2507236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7ca24f-93d6-458c-816c-5b525c4c01df","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Az_Ujasszir_Birodalom_egyik_jelentos_kozigazgatasi_kozpontjat_tartak_fel_az_ELTE_kutatoi","timestamp":"2018. október. 12. 18:51","title":"Harcban lerombolt fontos ókori város nyomait tárták fel Irakban az ELTE kutatói - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]