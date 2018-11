Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény visszautasítja a sajtóban megjelent állításokat, hogy az egyetem szakértői közalkalmazottként és vállalkozóként is leszámláztatnák maguknak az elvégzett munka díját.","shortLead":"Az intézmény visszautasítja a sajtóban megjelent állításokat, hogy az egyetem szakértői közalkalmazottként és...","id":"20181031_A_Debreceni_Egyetem_szerint_nem_eltek_vissza_az_igazsagugyi_szakertoi_pecsetekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917ef1f1-403b-4488-b759-42190a4f724f","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_Debreceni_Egyetem_szerint_nem_eltek_vissza_az_igazsagugyi_szakertoi_pecsetekkel","timestamp":"2018. október. 31. 17:54","title":"A Debreceni Egyetem szerint nem éltek vissza az igazságügyi szakértői pecsétekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták a Kepler űrtávcsövet.","shortLead":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták...","id":"20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cacfe-90d7-494c-b79c-dd9027e95775","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 31. 10:03","title":"Ennyi volt: 9 év után elfogyott az üzemanyag a NASA legsikeresebb űrszondájából, a Keplerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","shortLead":"Újabb felvételt hoztak nyilvánosságra Vicsáj Srivaddhanaprabha és négy társa utolsó, tragikus repüléséről.","id":"20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a7997-0062-49a3-832f-22ca3875bd56","keywords":null,"link":"/sport/20181031_video_leicester_city_tulajdonos_helikopterbaleset","timestamp":"2018. október. 31. 12:50","title":"Megrázó videón a Leicester City tulajdonosának helikopterbalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított, hogy a vírussal teli oldalak látogatása nagyon nem tesz majd jót a hálózatnak.","shortLead":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított...","id":"20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ede24-b367-4cbe-865e-882737ac6963","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","timestamp":"2018. november. 01. 12:03","title":"9000 pornóoldalt nyitott meg, állami rendszereket fertőzött meg az amerikai hivatalnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parlament a színfalak mögött. Németh Szilárd megállás nélkül beszél, miközben nem is nála van a szó. Szabó Tímea kifakadt rá, Tordai Bence pedig tegezve kéri, inkább maradjon csöndben.","shortLead":"Parlament a színfalak mögött. Németh Szilárd megállás nélkül beszél, miközben nem is nála van a szó. Szabó Tímea...","id":"20181031_Tordai_Bence_Nemeth_Szilardnak_Maradj_csondben_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9478c8bd-4a4b-4222-a0c9-4739a5f0a8e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Tordai_Bence_Nemeth_Szilardnak_Maradj_csondben_Szilard","timestamp":"2018. október. 31. 17:00","title":"Tordai Bence Németh Szilárdnak: „Maradj csöndben, Szilárd”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b770181-22d3-4611-8e0b-4531eb20d4af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk, hogy a különböző szekciók legizgalmasabb filmjeit ajánlhassuk önöknek. Ezúttal a múlt kísért bennünket: a háború örökségével, felbecsülhetetlen értékű filmkincsekkel és egy halálos ítéletet hozó esküdt háborgó lelkiismeretével foglalkozó filmeket válogattunk ki. ","shortLead":"Ezen a héten a novemberben induló 15. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál programjából szemezgetünk...","id":"20181031_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Az_emlekezes_formai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b770181-22d3-4611-8e0b-4531eb20d4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd312856-82bc-4534-957d-13227899b3a3","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Az_emlekezes_formai","timestamp":"2018. október. 31. 16:02","title":"Halálra ítéltél egy embert. Hogy érzed magad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52","c_author":"Dercsényi Dávid - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád megyei Zöld Híd pénzügyi krízise miatt 116 településen. A szegedi társaság ugyanis hitelből működik, a jogszabályok egyre több terhet róttak rá, egyre több adót kell fizetnie és az önkormányzat sem segíthet rajta. Mindenesetre az országos tőkeinjekció most egy ideig az ő gondjait is megoldhatja. ","shortLead":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád...","id":"20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687ccd7d-898f-4028-99de-f7ce5b210d86","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 31. 16:58","title":"Szemétkáosz Magyarországon: következik Szeged?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]