[{"available":true,"c_guid":"e0a59fbf-87c4-4d32-a40c-55f3dc3273c7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Bűnüldözés hiányában miért is ne tenné.","shortLead":"Bűnüldözés hiányában miért is ne tenné.","id":"20181108_Bunuldozes_hianyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a59fbf-87c4-4d32-a40c-55f3dc3273c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84bf15-f2c4-4aab-984d-ececb63f6e19","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Bunuldozes_hianyaban","timestamp":"2018. november. 08. 08:14","title":"Tóta W.: Magyar ember nem lop, csak kalandozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","shortLead":"A szűkszavú üzenetben V. János részvétet nyilvánított. A szülőknek ez kevés.","id":"20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f9c7602-b60f-4695-80b3-b970478d92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad6e77-e5a3-47c3-912c-ac9fa5159c95","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_veronai_buszbaleset_buszsofor_reszvet_szinyei_merse_pal_gimnazium","timestamp":"2018. november. 08. 06:27","title":"Levelet írt a gimnáziumnak a veronai busztragédia sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82652a98-ddd8-4749-be73-1078227e21a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az elektromos autókhoz való alkatrészt fognak gyártani Magyarországon.","shortLead":"Az elektromos autókhoz való alkatrészt fognak gyártani Magyarországon.","id":"20181107_32_milliard_forintos_autoipari_beruhazast_hoztak_Tatabanyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82652a98-ddd8-4749-be73-1078227e21a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6805767-3c75-43f5-94c6-448935a99729","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_32_milliard_forintos_autoipari_beruhazast_hoztak_Tatabanyara","timestamp":"2018. november. 07. 09:53","title":"32 milliárd forintos autóipari beruházást hoztak Tatabányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak mozgáskorlátozott gyerekek, hanem még ülni nem tudó kicsik is játszhatnak.","shortLead":"Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak...","id":"20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c883074-cc3a-4245-a96b-0e84fa4f67e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadb219-d725-4347-8bfb-4f1d7cccca00","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Meg_mindig_alig_van_olyan_jatszoter_ahol_egyutt_jatszhatnak_az_ep_es_serult_gyerekek","timestamp":"2018. november. 07. 20:14","title":"Még mindig alig akad olyan játszótér, ahol együtt játszhatnak az ép és sérült gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071b226b-7bff-462b-b52e-37bc70399afc","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Az okostelefonok egyik gyakran használt funkciója a zenelejátszás, azonban a mai készülékekkel nem csak hallgatni lehet a zenét, de komponálni is. Sőt, még csak hangszeren sem kell tudni játszani ehhez. Bemutatunk néhány ötletes alkalmazást, amelyekkel a zenerajongók még többet hozhatnak ki a telefonjukból.","shortLead":"Az okostelefonok egyik gyakran használt funkciója a zenelejátszás, azonban a mai készülékekkel nem csak hallgatni lehet...","id":"lgelectronics_20181108_Zene_nelkul_mit_erek_en_es_a_telefonom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=071b226b-7bff-462b-b52e-37bc70399afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a29fad5-c246-45bc-a430-731d3d884a74","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20181108_Zene_nelkul_mit_erek_en_es_a_telefonom","timestamp":"2018. november. 08. 19:30","title":"Zene nélkül mit érek én (és a telefonom)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen regisztrálhatnak azok a prostituáltak, akik a svájci törvények szerint legálisan végzik a munkájukat. Vagyis adóznak és egészségbiztosítási járulékot is fizetnek.","shortLead":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen...","id":"20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443423b1-93db-43ae-adc7-8753467bcc8f","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","timestamp":"2018. november. 08. 05:55","title":"A svájci hatóságok komoly pénzzel támogatnak egy prostituáltaknak létrehozott portált, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","id":"20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5975b-de91-47a7-8ad5-c126231ff46b","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","timestamp":"2018. november. 08. 15:46","title":"Szomjan halt egy család Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201845_nemzeti_operett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aba9c03-2061-455b-9119-fda41f2a2afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75021d5-e720-43ca-8ff3-7a80d28345dc","keywords":null,"link":"/itthon/201845_nemzeti_operett","timestamp":"2018. november. 07. 11:15","title":"Kocsis Györgyi: Nemzeti operett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]