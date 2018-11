Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért felállt a helyéről, hogy bohócorrot adjon Polt Péternek. ","shortLead":"Tordai Bence szerint az Elios-üggyel kapcsolatos kérdésére semmitmondó választ adott a legfőbb ügyész, Tordai ezért...","id":"20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76af293-996a-406b-ba10-350b35908396","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Nagyon_nem_tetszett_Polt_Peternek_hogy_bohocorrot_vitt_neki_a_Parbeszed_politikusa__video","timestamp":"2018. november. 12. 19:32","title":"Nagyon nem tetszett Polt Péternek, hogy bohócorrot vitt neki a Párbeszéd politikusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami a járásáról is képes felismerni az állampolgárokat. ","shortLead":"A Watrix nevű cég kifejlesztette, és már teszteli is a nagyobb városokban – Peking, Sanghaj – azt a rendszert, ami...","id":"20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcb9546-8422-4c54-8b89-116ac0b4e0c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_watrix_jarasfelismeres_azonositas_kina_digitalis_diktatura_terfigyelo_kamera","timestamp":"2018. november. 12. 15:03","title":"Nincs menekvés: Kínában már arcfelismerés sem kell, bárkit beazonosítanak a járásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-21 fok várható.","shortLead":"14-21 fok várható.","id":"20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2089dd3-6970-4291-8af7-32c3ee45bf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af784cc3-8e5e-40bd-a30c-c6bd5797b036","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Hetfon_is_marad_a_frontmentes_kellemes_oszi_ido","timestamp":"2018. november. 12. 05:15","title":"Hétfőn is marad a frontmentes, kellemes őszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt ez egy jó húzás.","shortLead":"Nem volt ez egy jó húzás.","id":"20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf8b2c-5c46-4e46-a4a3-7c0c2edd2dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","timestamp":"2018. november. 11. 17:02","title":"Van egy rossz hírünk: ön ma nem lett milliomos (a hatos lottón tuti nem)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Cseresnyési László","category":"itthon","description":"Cseresnyési László nyelvész ellenvéleménye a klasszikusok iskolai tanításáról, az igekötővel igenelésről, készségekről és tárgyi tudásról.\r

