Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormányfő szerint terv nélkül futott neki elődje a kilépésről döntő népszavazásnak.","shortLead":"A brit kormányfő szerint terv nélkül futott neki elődje a kilépésről döntő népszavazásnak.","id":"20181115_Theresa_May_Ha_nincs_megallapodas_elmaradhat_a_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e293c7-c4c9-4da6-a3dd-d0f0d3d41973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Theresa_May_Ha_nincs_megallapodas_elmaradhat_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 15. 12:48","title":"Theresa May: Ha nincs megállapodás, elmaradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy elektromos cipőpucoló tetszett meg a polgármesternek a korrupcióellenes továbbképzésre érkezve a szállodában.","shortLead":"Egy elektromos cipőpucoló tetszett meg a polgármesternek a korrupcióellenes továbbképzésre érkezve a szállodában.","id":"20181115_Lebukott_a_korrupcioellenes_kepzesre_erkezo_polgarmester_ahogy_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc8721-5d08-4589-869a-9d37b632b83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lebukott_a_korrupcioellenes_kepzesre_erkezo_polgarmester_ahogy_lopott","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Lebukott a korrupcióellenes képzésre érkező polgármester, ahogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) emiatt megvonta Erdei Zsolt elnök aláírási jogát. Erdei most saját maga ellen kért vizsgálatot az ügyészségen.\r

","shortLead":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó...","id":"20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d89735-39f6-4db3-93d9-c8782b74239b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","timestamp":"2018. november. 16. 13:40","title":"Erdei Zsolt felvette a kesztyűt: ügyészségi vizsgálatot kért maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33562965-0d01-4f85-bba6-0567c87e0929","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201846_idoutazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33562965-0d01-4f85-bba6-0567c87e0929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5652b95-2a4d-497c-a0c5-65da167c881a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_idoutazok","timestamp":"2018. november. 15. 09:40","title":"Dobszay János: Időutazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","shortLead":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","id":"20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9001929-eea9-49cc-8d99-0d598713f79e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","timestamp":"2018. november. 15. 13:08","title":"Karnyújtásnyira lesznek Elvis Presley relikviái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e998b84-794c-480d-920c-592b22bd9877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykikindán és környékén figyelhető meg a világ egyik legnagyobb erdei fülesbagoly-populációja. Ezért szerettek volna a városba a helyiek egy baglyot ábrázoló szobrot emelni, ám az elkészült műalkotás – sajátos formája miatt – nevetség tárgya lett.","shortLead":"Nagykikindán és környékén figyelhető meg a világ egyik legnagyobb erdei fülesbagoly-populációja. Ezért szerettek volna...","id":"20181116_Bagolynak_szantak_oriasi_fallosz_lett_belole__csunyan_felresikerult_egy_szobor_Szerbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e998b84-794c-480d-920c-592b22bd9877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793a9eb8-d409-4768-b125-dcd7f6badb4c","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Bagolynak_szantak_oriasi_fallosz_lett_belole__csunyan_felresikerult_egy_szobor_Szerbiaban","timestamp":"2018. november. 16. 09:45","title":"Bagolynak szánták, óriási fallosz lett belőle – nagyon félresikerült egy szobor a Vajdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár is közreműködött.","shortLead":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több...","id":"20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c04f1-2349-4488-bc93-9f71cfd93a38","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Budapesten forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]