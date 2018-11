Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új intézetet létrehozásától várja a HM hatékonyságot\r

","shortLead":"Új intézetet létrehozásától várja a HM hatékonyságot\r

","id":"20181118_Kozpontositjak_a_haditechnikai_kutatasfejlesztest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfc53e-d1a9-47e3-9f3f-5f70e7e25cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Kozpontositjak_a_haditechnikai_kutatasfejlesztest","timestamp":"2018. november. 18. 13:59","title":"Központosítják a haditechnikai kutatás-fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3294d953-5ab8-41a7-afee-c4a6c8e9495e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régi autó már nem csupán gyűjtői szenvedély vagy feltűnési viszketegség, hanem nagyon is jól fialó befektetés","shortLead":"A régi autó már nem csupán gyűjtői szenvedély vagy feltűnési viszketegség, hanem nagyon is jól fialó befektetés","id":"201842_fut_aszeker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3294d953-5ab8-41a7-afee-c4a6c8e9495e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c25c5-53ec-4cd0-b497-215505cd77d5","keywords":null,"link":"/kkv/201842_fut_aszeker","timestamp":"2018. november. 17. 08:45","title":"Roncsból milliárd - csak jó helyen kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés eldöntése is gondot okoz, hol is él az ember. ","shortLead":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés...","id":"20181117_fold_bolygo_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dacc273-5149-4d2e-b918-ec9ca6ad5287","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_fold_bolygo_elet","timestamp":"2018. november. 17. 12:03","title":"A hét legviccesebb videója, mikor ez a lány rádöbben: valójában nem a Földben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476d2ec4-d8d7-494b-8962-d600cb043816","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Új kijevi nagykövetünk a szaktárca szerint maga kezdeményezte a tárgyalást a kijevi külügyminisztériumban.","shortLead":"Új kijevi nagykövetünk a szaktárca szerint maga kezdeményezte a tárgyalást a kijevi külügyminisztériumban.","id":"20181117_Cafol_a_miniszterium_nem_berendeltek_a_kovetet_csak_beszelgetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476d2ec4-d8d7-494b-8962-d600cb043816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92afcb0f-6294-4194-b9b4-b222edd40915","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Cafol_a_miniszterium_nem_berendeltek_a_kovetet_csak_beszelgetett","timestamp":"2018. november. 17. 10:15","title":"Cáfol a minisztérium: nem berendelték a követet, csak beszélgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar szakértő szerint megváltozott az Egyesült Államok biztonsági stratégiája.","shortLead":"A magyar szakértő szerint megváltozott az Egyesült Államok biztonsági stratégiája.","id":"20181117_Visszaszoruloban_a_terrorizmus_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2e20115-a39a-4736-ad09-f70ecaf2f1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a003b92-4545-47cb-991f-a2af70141f72","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Visszaszoruloban_a_terrorizmus_a_vilagon","timestamp":"2018. november. 17. 09:13","title":"Visszaszorulóban a terrorizmus a világon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"A Fideszhez közeli médiacégek Szlovénia után egy másik volt jugoszláv tagköztáraságban, Macedóniában is megvetették a lábukat, s teljes mellszélességgel támogatják az ellenzékbe szorult jobboldali nacionalista pártot, a VMRO-DPMNE-t. Azt a pártot, amelynek meghatározó személyisége Orbán Viktor nagy barátja, a börtönbüntetés elől Magyarországra szökött Nikola Gruevszki egykori kormányfő.","shortLead":"A Fideszhez közeli médiacégek Szlovénia után egy másik volt jugoszláv tagköztáraságban, Macedóniában is megvetették...","id":"20181117_Macedoniaba_is_betette_a_labat_a_Fideszmedia_es_Gruevszkit_tolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6fc34-7121-4701-a1e3-5b5cc684456b","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Macedoniaba_is_betette_a_labat_a_Fideszmedia_es_Gruevszkit_tolja","timestamp":"2018. november. 17. 14:30","title":"Macedóniába is betette a lábát a Fidesz-média, és Gruevszkit tolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716","c_author":"Muck Tibor","category":"itthon","description":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításáról.","shortLead":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri...","id":"201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c39e235-957a-4422-a0c5-f47b1135d1a8","keywords":null,"link":"/itthon/201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","timestamp":"2018. november. 17. 10:00","title":"Indul az ígéretdömping: kinek (nem) épül tovább a metró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva, kiröhögve, eltaposva\" - idézi fel érzéseit Gerlóczy Márton író. A HVG Portré rovatában mesélt arról, miként lett Erdély-túladagolása, miért szeret egyedül lenni, miért nem ír most egy darabig cikket.","shortLead":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva...","id":"201842_gerloczy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c380126e-5856-4650-9f4b-2ccf920bb77f","keywords":null,"link":"/kultura/201842_gerloczy_marton","timestamp":"2018. november. 17. 09:15","title":"Gerlóczy Márton: Ezt akarták, fogyasszák hát egészséggel! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]