Beadta az emberi erőforrások minisztere azt a törvénymódosító javaslatot, amely bevezeti a gyermekek után járó ápolási díjat. Erről Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár már korábban is beszélt, és az is kiderült már, hogy a 18 évesnél idősebb gyermekek után is járni fog a díj.

Bár a "gyermeküket otthon ápolók nagyobb támogatása" egyébként a kormány úgynevezett családvédelmi nemzeti konzultációjában is szerepel kérdésként, amire elvileg december 21-ig várják a válaszokat, a most beadott javaslat már "gyermekek otthongondozási díja" néven vezetné be az új támogatási formát, amelyről azt is kimondják, hogy 2019-ben 100 ezer forint az összege, a továbbiakban az összegről az országgyűlés a költségvetés részeként fog dönteni.

A javaslat szövege szerint az jogosult a díjra, aki vér szerinti, vagy örökbefogadott súlyos fogyatékosságából eredően, vagy legalább három hónapig tartó tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről otthon gondoskodik. Arról, hogy a gyermek valóban önellátásra képtelen-e, szakértőnek kell megállapítania szakvéleményben.

A szöveg azt is kimondja, hogy egy gyermek esetében csak egy szülő számára állapítható meg a díj, de ha a szülő meghalt, vagy valami történt vele, akkor más hozzátartozó is kérheti az otthongondozási díj megállapítását. Ha valaki több gyermekről is gondoskodik egyszerre, akkor 150 ezer forintra jogosult.

A szöveg szerint viszont a 100 ezer forintos havi összegből le kell vonni más rendszeres pénzbeli ellátások - kivéve a nyugdíj, illetve a szolgálati járandóságok - összegét, még akkor is, ha a gyermekgondozási díjat a gondozott gyermek után kapja a szülő. Nem is kaphat gyod-ot az a szülő, akinek a rendszeres pénzellátása meghaladja a 100 ezer forintot, vagy aki napi 4 óránál többet dolgozik, vagy nappali képzésben vesz részt. A szöveg viszont azt is kimondja, hogy a gyermekek otthongondozási díja szolgálati időtartamra jogosít, vagyis beleszámít a nyugdíjba.

Ápolási díjra a továbbiakban azok lesznek jogosultak, akik nem a gyermeküket, hanem más hozzátartozójukat ápolják otthon. A javaslat szerint az ápolási díj havi összege a költségvetésben meghatározott összeg 115 százalékára nő, emelt összegű ápolási díj esetén 173 százalékra, kiemelt ápolási díj esetén pedig 207 százalékra.

Korábban civil szervezetek azért szólaltak fel, hogy azok, akik nem a gyermeküket, hanem például más rokonukat ápolják otthon, sokkal kevesebb pénzre számíthatnak, mint a gyermeküket otthon ápolók.