[{"available":true,"c_guid":"490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","shortLead":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","id":"20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a4853-e9a1-4b64-a004-dbec619d50f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","timestamp":"2018. november. 26. 05:23","title":"Az amerikai Középnyugaton már rendkívüli állapotot kellett elrendelni a hó miatt - fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","shortLead":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","id":"20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb500e7-3704-42e8-8e0d-f150e2b7d6a9","keywords":null,"link":"/sport/20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 26. 11:01","title":"Fucsovics nem áll meg: már a 36. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","shortLead":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","id":"20181125_mclaren_senna_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2f24f-679e-4b29-b213-736e85680754","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_mclaren_senna_elado","timestamp":"2018. november. 25. 08:15","title":"Máris eladó egy McLaren Senna – 11 kilométerrel az órájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd6d5b-d18e-4327-bdae-854a73dbb00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Baleset_tortent_a_Varosligetben_serult_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd6d5b-d18e-4327-bdae-854a73dbb00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df805b1-5f3b-4ae5-9276-9b885c29e027","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_Baleset_tortent_a_Varosligetben_serult_is_van","timestamp":"2018. november. 25. 20:35","title":"Baleset történt a Városligetben, sérült is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ccf635-df8c-420b-abe6-039fe6f8e208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mű egy két világháború között népszerű szobrász alkotása, amelyet elvileg a váci vár alatt fognak felállítani. ","shortLead":"A mű egy két világháború között népszerű szobrász alkotása, amelyet elvileg a váci vár alatt fognak felállítani. ","id":"20181126_74_milliobol_allit_fel_a_kormany_Vacon_egy_evtizedek_ota_tengodo_Attilaszobrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77ccf635-df8c-420b-abe6-039fe6f8e208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9181e457-8ee5-4187-9ab1-361df3b04436","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_74_milliobol_allit_fel_a_kormany_Vacon_egy_evtizedek_ota_tengodo_Attilaszobrot","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"74 millióból állít fel a kormány Vácon egy évtizedek óta tengődő Attila-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol gitáros és dalszerző, Brian May sem repes az örömtől, hogy az Apple lecserélte a Lightning-csatlakozót. A Queen gitárosa Instagramon-oldalán fortyogott ezért. ","shortLead":"Az angol gitáros és dalszerző, Brian May sem repes az örömtől, hogy az Apple lecserélte a Lightning-csatlakozót...","id":"20181126_brian_may_queen_gitaros_apple_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ebd1ca-2d80-4856-8410-10f68fb45e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_brian_may_queen_gitaros_apple_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. november. 26. 19:03","title":"A Queen gitárosa nagyon berágott: az Apple egy önző szörnyeteggé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443f2502-7a81-42dc-82af-6c97135382c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozatgyártásra érett újdonsággal egy feltöltéssel ideális esetben több mint 300 kilométeres távolság tehető meg.","shortLead":"A sorozatgyártásra érett újdonsággal egy feltöltéssel ideális esetben több mint 300 kilométeres távolság tehető meg.","id":"20181126_villany_divatterepjaro_itt_az_elso_tisztan_elektromos_honda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=443f2502-7a81-42dc-82af-6c97135382c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386cec84-3523-4158-aa94-9921923be385","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_villany_divatterepjaro_itt_az_elso_tisztan_elektromos_honda","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Villany-divat terepjáró: itt az első tisztán elektromos Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt könnyebb sérültje is van a balesetnek.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik beszorult az összeroncsolódott járműbe, kiszabadították, de már nem tudták megmenteni. Öt...","id":"20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1685c702-d998-409c-ace2-f4f74fc8b6ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7abfbd-5157-495e-9649-b72734231965","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Halalos_baleset_Kozarmislenynel","timestamp":"2018. november. 25. 11:58","title":"Halálos baleset Kozármislenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]