[{"available":true,"c_guid":"d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Miért engedte át a vagyonát és a sajtóját Spéder és Simicska? És Puch? És kinek? Vélemény.","shortLead":"Miért engedte át a vagyonát és a sajtóját Spéder és Simicska? És Puch? És kinek? Vélemény.","id":"20181130_TGM_Puch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7750b7f-5e4c-4ab7-a5be-ce1c8ee57ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc17090c-0ff3-4b89-80c9-f5a3a213164c","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_TGM_Puch","timestamp":"2018. november. 30. 14:00","title":"TGM: Puch!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","shortLead":"Egyetlen hívásra elég töltöttségük maradt.","id":"20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7795622-cbc7-4bbc-adad-3b04f78a72d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a43e5-f25b-4f28-9f77-3ddd09469c62","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Egy_horror_is_kezdodhetne_igy_eltevedtek_a_teli_erdoben_es_merult_a_telefonjuk","timestamp":"2018. november. 30. 16:05","title":"Egy horror is kezdődhetne így: eltévedtek a téli erdőben, és merült a telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","shortLead":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","id":"20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1992a2-5ed9-44cf-9457-61206be1c9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","timestamp":"2018. november. 30. 10:19","title":"Vizsgálják Merkel kényszerleszállását, felmerült a szándékos szabotázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentés megalkotója szerint azóta is romlott a jogállamiság helyzete itthon, mielőbbi uniós fellépés szükséges.","shortLead":"A jelentés megalkotója szerint azóta is romlott a jogállamiság helyzete itthon, mielőbbi uniós fellépés szükséges.","id":"20181129_Sargentini_Inditsak_el_a_hetes_cikk_szerinti_eljarast_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c7cbd7-82ab-4efb-bd85-47c429cee68e","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Sargentini_Inditsak_el_a_hetes_cikk_szerinti_eljarast_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"Sargentini: Indítsák el a hetes cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","shortLead":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","id":"20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b918205-d073-4944-b295-0176bb24961a","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","timestamp":"2018. november. 30. 20:11","title":"Már nem sokáig fenekelhetik el gyerekeiket a francia szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani cég szeretné, ha a játékokhoz kifejlesztett laptopjaik nem állnának \"csak úgy\" üres járatban, így amikor a játékosok épp nem használják, kriptopénzt bányászna nekik.","shortLead":"A tajvani cég szeretné, ha a játékokhoz kifejlesztett laptopjaik nem állnának \"csak úgy\" üres járatban, így amikor...","id":"20181129_asus_quantumcloud_gamer_laptop_kriptopenz_banyaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422d6037-8ba8-4151-abab-9b05e2172bb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_asus_quantumcloud_gamer_laptop_kriptopenz_banyaszat","timestamp":"2018. november. 29. 18:03","title":"Olyan ötlettel állt elő az Asus, amivel pénzt kereshetnének a játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak az Együttélés Háza miatt.","shortLead":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak...","id":"20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6edc1aa-c795-4c6c-88ab-f59128c1dd6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","timestamp":"2018. november. 30. 12:44","title":"Az izraeli nagykövet megdöbbent a Figyelő címlapján és aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap pénteki számában ír arról, hogy a munkaügyi bíróság hatályon kívül helyezte a múzeum építési engedélyét. ","shortLead":"A lap pénteki számában ír arról, hogy a munkaügyi bíróság hatályon kívül helyezte a múzeum építési engedélyét. ","id":"20181130_Nepszava_le_kell_allni_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca3e01f-143f-4a9b-8ee9-c107ef760d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nepszava_le_kell_allni_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitesevel","timestamp":"2018. november. 30. 06:55","title":"Népszava: Le kell állni az új Néprajzi Múzeum építésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]