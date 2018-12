Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy továbbra is stratégiai partnernek tekinti Magyarországot, a cseh külpolitikában nem történt semmiféle változás.","shortLead":"A magyar kormányfő pénteken tárgyalt Csehországban, találkozott cseh kollégájával, aki biztosította arról, hogy...","id":"20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bceec78-3008-4e58-928b-7b0258743960","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Ilyen_hodolattal_sem_latta_meg_meghajolni_Orban_Viktort_na_de_ki_elott","timestamp":"2018. december. 02. 20:08","title":"Ilyen hódolattal sem látta még meghajolni Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb két előadó búcsúzott az X-Faktorból.



","shortLead":"Újabb két előadó búcsúzott az X-Faktorból.



","id":"20181202_Radics_Gigi_kiejtette_sajat_versenyzojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c2277c-03b3-4c3a-8ac6-6304609d0b17","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Radics_Gigi_kiejtette_sajat_versenyzojet","timestamp":"2018. december. 02. 09:40","title":"Radics Gigi kiejtette saját versenyzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi...","id":"20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659a4ef-8ac7-4d38-b409-056aa815dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","timestamp":"2018. december. 03. 11:11","title":"Hétfőn érkezik a decemberi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmondó információk vannak arról, miért nem vették észre a rendőrök hamarabb a csomagtérben lévő holttestet.","shortLead":"Ellentmondó információk vannak arról, miért nem vették észre a rendőrök hamarabb a csomagtérben lévő holttestet.","id":"20181201_Napokig_allhatott_a_rendorseg_udvaran_egy_auto_a_csomagtartojaba_rejtett_holttesttel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bac848-263c-44af-bf93-f5b777198514","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Napokig_allhatott_a_rendorseg_udvaran_egy_auto_a_csomagtartojaba_rejtett_holttesttel","timestamp":"2018. december. 01. 18:06","title":"Napokig állhatott a rendőrség udvarán egy autó a csomagtartójába rejtett holttesttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","shortLead":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","id":"20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4263a1c-5c7e-4a17-b6d6-e26baeac4e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","timestamp":"2018. december. 02. 10:42","title":"Vád alá helyezhetik Orbán izraeli barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen elképesztő dolgok derültek ki a Belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről. A BM azt állította, a NAIH által kérteket beépítették a törvényjavaslatba, de ez a hivatal levele alapján egyértelműen nem igaz.","shortLead":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen...","id":"20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79f135-7c48-4f53-afc3-a7d29252bad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","timestamp":"2018. december. 02. 07:00","title":"Totális megfigyelés 50 milliárdért - Pintérék terve kiakasztotta az adatvédelmi biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b547e-785a-4623-b27f-2eda2b8d6137","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakáspiac fellendülése miatt a költöztetők piaca is telített, rengeteg vállalkozó látta meg ebben a szolgáltatásban a lehetőséget. Költözőknek jó hír, hogy a legtöbben viszonylag rövid határidővel is tudják vállalni a munkát. De mennyiért?","shortLead":"A lakáspiac fellendülése miatt a költöztetők piaca is telített, rengeteg vállalkozó látta meg ebben a szolgáltatásban...","id":"20181202_Nem_akar_dobozokat_kunyeralni_es_csomagolni_Ennyibol_uszhatja_meg_a_koltozkodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871b547e-785a-4623-b27f-2eda2b8d6137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4347115-075f-4c20-930e-d1a639fc1cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Nem_akar_dobozokat_kunyeralni_es_csomagolni_Ennyibol_uszhatja_meg_a_koltozkodest","timestamp":"2018. december. 02. 14:13","title":"Nem akar dobozokat kunyerálni és csomagolni? Ennyiből úszhatja meg a költözködést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","shortLead":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","id":"20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080380d1-e8d4-47a3-86ee-3d671be44756","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","timestamp":"2018. december. 02. 14:47","title":"Lassú a kárfelmérés a kaliforniai erdőtüzek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]