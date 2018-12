Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok lemorzsolódásáról.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok...","id":"20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1febe-c6e0-4869-a4c0-cdbe9f5db69c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","timestamp":"2018. december. 05. 08:45","title":"Közel 70 ezer magyar diák tántorog a szakadék szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte nyolcvanéves édesanyját. A vádlott és védője fellebbeztek.","shortLead":"Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a sajószögedi férfit, aki tavaly megölte...","id":"20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60328-eca8-47ce-8eb7-aa9352195ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_eletfogytiglan_fegyhaz_fegyhazbuntetes_anyagyilkos_gyilkossag_sajoszoged","timestamp":"2018. december. 04. 19:44","title":"Életfogytiglant kapott a sajószögedi anyagyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6d086e-0626-4fc1-a15a-4dcf4735e0b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jean Todt a német Auto Bild életműdíjának átvételekor emlékezett meg Schumacherről. Az egykori Forma–1-es pilóta jelenlegi állapotáról az őt havonta meglátogató barátja sem árult el semmit. ","shortLead":"Jean Todt a német Auto Bild életműdíjának átvételekor emlékezett meg Schumacherről. Az egykori Forma–1-es pilóta...","id":"20181204_Megrendulve_beszelt_Schumacherrol_kozeli_baratja_es_egykori_csapatfonoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6d086e-0626-4fc1-a15a-4dcf4735e0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee6037a-d00c-40a2-9da8-471bb28b22d1","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Megrendulve_beszelt_Schumacherrol_kozeli_baratja_es_egykori_csapatfonoke","timestamp":"2018. december. 04. 18:52","title":"Megrendülve beszélt Schumacherről közeli barátja és egykori csapatfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Bécsbe költözik az egyetem, az amerikai kormány csalódott.","shortLead":"A CEU vezetése hivatalosan is bejelentette, hogy Bécsbe költözik az egyetem, az amerikai kormány csalódott.","id":"20181203_Visszafogott_kozlemenyt_adott_ki_az_USA_kovetsege_a_CEU_tavozasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2befdcf-caab-4c82-84da-ffef3c4afe51","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Visszafogott_kozlemenyt_adott_ki_az_USA_kovetsege_a_CEU_tavozasarol","timestamp":"2018. december. 03. 16:37","title":"Visszafogott közleményt adott ki az amerikai külügy a CEU távozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ed2fdc-207c-4c29-9d06-d3fc6a072a34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiemelt beruházásokat ezentúl már az előtt elkezdhetik megvalósítani, hogy a helyet adó ingatlan telekalakítását befejezték volna. A javaslatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be.","shortLead":"A kiemelt beruházásokat ezentúl már az előtt elkezdhetik megvalósítani, hogy a helyet adó ingatlan telekalakítását...","id":"20181205_Debreceni_csoda_hamarabb_lehet_gyara_a_BMWnek_minthogy_barki_tiltakozhatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ed2fdc-207c-4c29-9d06-d3fc6a072a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e64744a-23dc-4d87-9626-52771e5eb75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Debreceni_csoda_hamarabb_lehet_gyara_a_BMWnek_minthogy_barki_tiltakozhatna","timestamp":"2018. december. 05. 11:13","title":"Debreceni csoda: hamarabb lehet gyára a BMW-nek, minthogy bárki tiltakozhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön - mondta.","shortLead":"Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön - mondta.","id":"20181203_Weber_uzent_Orbannak_Csalodott_a_CEU_tavozasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a00100-11b4-49dd-8675-e42a9b4f0d43","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Weber_uzent_Orbannak_Csalodott_a_CEU_tavozasa_miatt","timestamp":"2018. december. 03. 15:48","title":"Weber üzent Orbánnak: Csalódott a CEU távozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva tartanák.","shortLead":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva...","id":"20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913f9ca-c8da-4f09-a6ad-b6ac5b5d40d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2018. december. 04. 11:54","title":"Nyoma veszett a kínai kutatónak, aki génszerkesztett újszülöttekről beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]