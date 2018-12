Amióta a Szkripal ügyben lebukott az orosz titkosszolgálat azóta ez nem így van. A New York-i Bloomberg portál idézi Nagy-Britannia bevándorlási miniszterét.

Csak valódi befektetőket látunk szívesen



Ezt hangsúlyozta Caroline Nokes asszony, amikor közölte, péntektől felfüggesztik a szupergazdagok importját mindaddig, amíg életbe nem lép az új rendszer valamikor jövőre. Minthogy a Brexit miatt minden kicsit bizonytalan ma Londonban, ezért nem lehet pontosan tudni, hogy mikor juthatnak be orosz oligarchák Nagy-Britanniába.



A felfüggesztés elsősorban Putyin kedvenc oligarchái ellen irányul



Roman Abramovics ügye mutatta meg a legvilágosabban, hogy Őfelsége kormánya ezúttal nem viccel. Putyin kedvenc oligarchája, aki annak idején helikopteren vitette minden oroszok urát a Chelsea stadionból magánbirtokára London mellett, vízum híján nem üldögél már csapata díszpáholyában, ahol korábban fogadta a királyi ház tagjait éppúgy, mint a politikai és az üzleti elit képviselőit. Abramovics vízumát nem hosszabbították meg. Az 52 éves üzletember nem esett kétségbe.



Izrael leggazdagabb embere lett



Abramovics kivándorolt Izraelbe. Pontosabban megszerezte az állampolgárságot. Így izraeli útlevéllel immár oda utazhat, ahova akar. Hét gyereke közül öten Nagy-Britanniában tanulnak. A Chelsea csapata még mindig az övé, de a brit fogadókészség megszűnt. Más orosz oligarchák is rádöbbentek erre, amikor kiderült: a vízum megszerzése érdekében immár alapos pénzügyi vizsgálaton kell átesniük. A brit pénzügyi hatóság pénzmosás elleni kampányt indított. Ez drámai mértékben csökkentette a jelentkezők számát. A Szkripal ügy előtt csúcsra járt a szupergazdagok jelentkezése a vízumprogramra Nagy-Britanniában. Nagy visszaesés következett a balul sikerült merénylet után. Most pedig végképp leáll a körhinta és ki tudja, hogy mikor indul be újra?



Mihez kezdenek az orosz oligarchák?



Isztambulban és az Emirátusokban keresnek maguknak új hazát vagy legalább ideiglenes tartózkodási lehetőséget. Mindkét helyen pompás üzleti lehetőségek kínálkoznak és a pénzügyi ellenőrzés teljesen a politikai hatalomtól függ. Vagyis a hatóságok csak akkor lépnek, ha erre utasítást kapnak felülről. Jelenleg Putyin kapcsolata Erdogan elnökkel és az Emirátusok vezető családjaival jó, de ez gyorsan változhat. Mégis biztonságosabb egy orosz oligarcha számára a külföldi tartózkodás. Putyin udvarában gyorsan megy a cári kegyek elvesztése: jól mutatta ezt az egykori gazdasági miniszter korrupciós ügye. 2 millió dolláros megvesztegetésért ítélték el és most valahol kényszermunka büntetését tölti a nagy Oroszországban.

Emlékeznek még az orosz oligarchák Berezovszkij furcsa halálára Nagy-Britanniában. Az egykor igen befolyásos oligarcha, akinek nagy szerepe volt Putyin hatalomra jutásában, Londonba menekült egykori pártfogoltja elől, de hiába. Előbb pénzügyileg tönkretették, majd kétes körülmények között meghalt. Akkor a brit hatóságok öngyilkosságnak minősítették az esetet, de most a Szkripal ügy után újra elővették Berezovszkij esetét. Hátha őt is az orosz titkosszolgálat tette el láb alól? A katonai hírszerzés fejét Putyin magához rendelte, miután az egykori elit szervezet csúfosan megbukott Nagy-Britanniában és Hollandiában.



A tábornok az elnöki fejmosás után szabadságra ment majd meghalt



"Hosszan tartó súlyos betegség" áldozata lett két héttel azután, hogy Putyin leteremtette, mert nem tudta eltenni a számára kellemetlenné vált ellenfelet, a katonai hírszerzés árulóvá vált egykori személyzeti főnökét Nagy-Britanniában. (via Bloomberg)