Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","shortLead":"A kézbesítésben vetik be a háromkerekűeket.","id":"20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebcd606b-5b4c-4572-8646-4ebcb71055d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d39168-55d9-447d-b803-a5558b7b550e","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Elektromos_triciklikkel_erosit_a_posta","timestamp":"2018. december. 11. 15:34","title":"Elektromos triciklikkel erősít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat mozgásra bírja. Hosszú ideig fejlesztették, de most végre elérhetővé vált. ","shortLead":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat...","id":"20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43329e0-fdf1-4f08-8397-ba5cbc298893","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 10. 17:03","title":"Megjött a játék, ami életre kelti a legókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","shortLead":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","id":"20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046dfdd-2a5c-4dfe-a57d-1cddafa9cd0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Kampányfinanszírozási botrány: bizonyítékok vannak Trump ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","shortLead":"Az állami olajvállalat tulajdonában lévő olajmezőt törzsi fegyveresek rohanták le. ","id":"20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba69f-c97e-4e54-896f-ca466f6aff1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a7bbf-ce44-4ebd-8fb7-3fc943374d34","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Felfuggesztik_a_kitermelest_a_legnagyobb_libiai_olajmezon","timestamp":"2018. december. 10. 06:03","title":"Felfüggesztik a kitermelést a legnagyobb líbiai olajmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai alapján képesek meghatározni, hová fogunk menni legközelebb.","shortLead":"Két különleges technológia szabadalmát szúrta ki a Facebook, amik a helyadatok, illetve más felhasználók szokásai...","id":"20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc38030-6ef7-49ff-8252-3dcb4b418246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7839757b-b920-4605-91b0-517319da5f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_facebook_helymeghatarozas_szabadalom_celzott_reklamok_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. december. 11. 10:33","title":"Olyan technológiát talált ki a Facebook, ami megjósolja, hova fogunk menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő a televízióban beszélt hétfő este. A sárgamellényesek elégedetlenségét jogosnak, az erőszakot azonban elfogadhatatlannak tartja.","shortLead":"A francia államfő a televízióban beszélt hétfő este. A sárgamellényesek elégedetlenségét jogosnak, az erőszakot azonban...","id":"20181210_emmanuel_macron_francia_elnok_sargamellenyesek_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a01a7-c20f-43b4-a365-10ead22b0d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_emmanuel_macron_francia_elnok_sargamellenyesek_tuntetes","timestamp":"2018. december. 10. 21:36","title":"Megszólalt Macron: Jogos az elégedetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szekta magyar tagja elismerte, hogy meggyilkolt egy idős nőt.","shortLead":"A szekta magyar tagja elismerte, hogy meggyilkolt egy idős nőt.","id":"20181210_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_Ausztriaban_mukodo_gyilkos_boszorkanyszektarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aa1596-d9f4-42c9-8b3e-743cb16b2397","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_Ausztriaban_mukodo_gyilkos_boszorkanyszektarol","timestamp":"2018. december. 10. 08:50","title":"Újabb részletek derültek ki az Ausztriában működő gyilkos boszorkányszektáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80090043-1502-4f24-9213-0a12c98663f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181210_Adventi_irodalmi_naptar__december_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80090043-1502-4f24-9213-0a12c98663f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376d0194-ecf2-4439-98e3-62b68652f18a","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Adventi_irodalmi_naptar__december_10","timestamp":"2018. december. 10. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]