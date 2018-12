Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött törvényesen, ezért kellett mennie.","shortLead":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött...","id":"20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10b199-4199-48e3-b3b0-3878e4ac0494","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"Kovács Zoltán most a Washington Postot osztotta ki CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c4e574-55fc-4392-87af-9fc97add2860","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben Budapesten forrongott a főváros, Norvégiában egy fotós a tökéletes pillanattal találta magát szemben.","shortLead":"Miközben Budapesten forrongott a főváros, Norvégiában egy fotós a tökéletes pillanattal találta magát szemben.","id":"20181214_46p_wirtanen_ustokos_fenyofa_tommy_eliassen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c4e574-55fc-4392-87af-9fc97add2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc0d2d0-79d3-403f-b2ee-aa1a7dfc7dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_46p_wirtanen_ustokos_fenyofa_tommy_eliassen","timestamp":"2018. december. 14. 09:03","title":"Ha ez nem trükkfelvétel, akkor már most az idei karácsonyi szezon legszebb fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan ment- nyilatkozta a BDA, a vállalkozók szövetségének vezetője az Augsburger Allgemeine című helyi újságnak. A migránsok, a migráció azonban így is megosztja a német társadalmat.","shortLead":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan...","id":"20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f48f60-4428-4441-8075-0d2f909c4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","timestamp":"2018. december. 14. 14:27","title":"A német gazdaságban sikersztori, a társadalmat azonban megosztja a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi hangulatot egy mentősofőr és kísérője.","shortLead":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi...","id":"20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bab8d1-74bc-4fef-b24d-4aed4c6e1614","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","timestamp":"2018. december. 14. 10:53","title":"A nap videója: Két magyar mentős nagyon ráérzett a karácsonyi hangulatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","shortLead":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","id":"20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5de1a6-d011-4b2b-b414-5e829eb55d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","timestamp":"2018. december. 13. 16:49","title":"Az EP-nek már tetszik, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes eltöltése garantált.","shortLead":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes...","id":"20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79523085-e92d-448d-9d87-2ef1e098de57","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","timestamp":"2018. december. 14. 11:04","title":"Megzakkant a mémgyár, összehozta Mészáros 2rule-ját a túlórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","shortLead":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","id":"20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfbba41-0dc1-4020-9f74-646b0ae1b950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","timestamp":"2018. december. 13. 18:50","title":"Másodfokon hat év börtönt kapott a legsúlyosabb kamupárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]