[{"available":true,"c_guid":"13f63b05-7090-471e-8926-7c5e4cff87c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páva Zsoltot is szidta a közel 1000 fős tömeg.","shortLead":"Páva Zsoltot is szidta a közel 1000 fős tömeg.","id":"20181214_Pecsen_is_tuntettek_megdobaltak_a_Mediaworks_szekhazat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f63b05-7090-471e-8926-7c5e4cff87c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d341e-2bae-477f-9009-a263b5456882","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pecsen_is_tuntettek_megdobaltak_a_Mediaworks_szekhazat_is","timestamp":"2018. december. 14. 21:20","title":"Pécsen is tüntettek, megdobálták a Mediaworks székházát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassabban, óvatosabban!","shortLead":"Lassabban, óvatosabban!","id":"20181215_Ho_boritja_az_orszagot_a_rendorseg_es_a_katasztrofavedelem_is_ovatossagra_int","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61718f28-59b4-4fda-a250-39970914499d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Ho_boritja_az_orszagot_a_rendorseg_es_a_katasztrofavedelem_is_ovatossagra_int","timestamp":"2018. december. 15. 08:20","title":"Hó borítja az országot, a rendőrség és a katasztrófavédelem is óvatosságra int","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","shortLead":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","id":"20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb36820-88b0-42ab-82a3-971a159b78c7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","timestamp":"2018. december. 15. 12:01","title":"Az autók fölé magasodott az a jávorszarvas, ami egy alaszkai autópályán indult sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért meg újságíróknak – köztük kollégánknak – a miniszterelnök. Egyelőre semmi nyoma, hogy a Orbán Viktor stábja készülne ilyesmire. ","shortLead":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért...","id":"20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dae0b1c-4565-46d6-b166-8b4966cc54fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","timestamp":"2018. december. 14. 12:40","title":"A MÚOSZ segít, hogy Orbán betarthassa az ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató rendszer, amelyen a veszprémi Pannon Egyetem kutatói dolgoznak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen.","shortLead":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató...","id":"20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a0e0d4-bfb8-463a-94dc-9e27dafb4659","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","timestamp":"2018. december. 16. 08:03","title":"Magyar tudósok olyan rendszeren dolgoznak, ami előre szól majd, hol várható köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","shortLead":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","id":"20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137b2d60-a36e-41e9-a8d7-baac2c9fc1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","timestamp":"2018. december. 14. 11:45","title":"Itt a legalacsonyabb a rezsi az EU-ban, mégis nagy terhet jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","shortLead":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","id":"20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d2b30-a581-4c70-b125-163b54e3928c","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 14. 14:15","title":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség is csatlakozik a vasárnapi tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi lakásában semmi nem utalt arra, hogy dzsihadista szervezetekhez lett volna köze. ","shortLead":"A férfi lakásában semmi nem utalt arra, hogy dzsihadista szervezetekhez lett volna köze. ","id":"20181214_A_francia_belugyminiszter_szerint_nem_az_Iszlam_Allam_katonaja_volt_a_strasbourgi_lovoldozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4936c-7e4e-47cf-9510-2b8f99af5ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_A_francia_belugyminiszter_szerint_nem_az_Iszlam_Allam_katonaja_volt_a_strasbourgi_lovoldozo","timestamp":"2018. december. 14. 16:06","title":"A francia belügyminiszter szerint nem az Iszlám Állam katonája volt a strasbourgi lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]