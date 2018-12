Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra hangsúlyozták, feljelentést tesznek.","shortLead":"Újra hangsúlyozták, feljelentést tesznek.","id":"20181217_MTVA_megserult_az_egyik_biztonsagi_or","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8227a-ef6f-4f5c-9157-99744ff79bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_MTVA_megserult_az_egyik_biztonsagi_or","timestamp":"2018. december. 17. 16:53","title":"MTVA: megsérült az egyik biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek valószínűleg behozhatatlan versenyelőnyt szereztek azzal, hogy – egyébként a közbeszerzési törvény előírásaival ellentétesen – a pályázat előkészítésében is részt vettek. ","shortLead":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek...","id":"20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939117ae-e054-4f4e-ab03-78eea2108392","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Most hirdettek eredményt, de négy hónapja megmondtuk, kik nyerik a centrumkórházak tervpályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottsághoz fordulnak a szakszervezetek, ha hatályba lép a túlóratörvény. Egy ilyen eljárás azonban évekig is eltarthat, addig pedig a munkaadóknak kedvez a most elfogadott szabályozás. Sőt, már most is van olyan cég, amelyik igyekszik kihasználni, hogy három évre elhúzhatja a túlmunka kifizetését.","shortLead":"Az Európai Bizottsághoz fordulnak a szakszervezetek, ha hatályba lép a túlóratörvény. Egy ilyen eljárás azonban évekig...","id":"20181217_tuloratorveny_munkaidokeret_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5480d5-1639-45ba-9cc2-c3f9ec49ea32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_tuloratorveny_munkaidokeret_szakszervezetek","timestamp":"2018. december. 17. 15:00","title":"Kinek jó Kósa túlóratörvénye? A dolgozóknak nem, de az államnak és pár óriásnak nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján történnek, a háttérben pedig a Sátán is feltűnik.","shortLead":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján...","id":"20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5609bf-78c7-44b8-a01f-4162a18db7b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","timestamp":"2018. december. 18. 09:10","title":"A Ripost a hétfői tüntetésről: Sátán, Hillary Clinton, anarchizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da167c88-8721-48c3-bd32-8af0448d3f9b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nakamoto Takasi egész hátát betöltik a jakuza tetoválások: az egyik legrettegettebb klán, a Kudo-kai egyik főnöke volt. \"Akkor léptem be a klánba, amikor a jakuzák a fénykorukat élték Japánban\"- mesélte a Guardian tudósítójának a most 52 éves megtért gengszter. ","shortLead":"Nakamoto Takasi egész hátát betöltik a jakuza tetoválások: az egyik legrettegettebb klán, a Kudo-kai egyik főnöke volt...","id":"20181218_A_vereskezu_jakuza_kisvendeglot_nyitott_mert_elmultak_a_regi_szep_idok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da167c88-8721-48c3-bd32-8af0448d3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1778d566-a025-4815-ade1-da4f9e9ced14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_A_vereskezu_jakuza_kisvendeglot_nyitott_mert_elmultak_a_regi_szep_idok","timestamp":"2018. december. 18. 10:02","title":"A véreskezű jakuza kisvendéglőt nyitott, mert „elmúltak a régi szép idők”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f163b85b-20c4-413d-b69d-110c6ab273f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem értette a konzultációs levelet hirdető aktivista, miért olyan hálátlanok az emberek.","shortLead":"Nem értette a konzultációs levelet hirdető aktivista, miért olyan hálátlanok az emberek.","id":"20181218_Jot_vitazott_Rasko_Gyorgy_a_fideszes_aktivistaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f163b85b-20c4-413d-b69d-110c6ab273f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a456980c-c80a-409c-af34-d526b8f9db0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Jot_vitazott_Rasko_Gyorgy_a_fideszes_aktivistaval","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Jót vitázott Raskó György a fideszes aktivistával a magyar gazdaság eredményeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a209b3ae-8893-44ea-a0df-ffd410993741","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A sárgamellényesek után a kékmellényesek következhetnek Franciaország utcáin.\r

","shortLead":"A sárgamellényesek után a kékmellényesek következhetnek Franciaország utcáin.\r

","id":"20181218_21_millio_820_ezer_kifizetetlen_tulora_a_francia_rendoroknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a209b3ae-8893-44ea-a0df-ffd410993741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224452ea-26de-4c84-a62b-b8f8840e727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_21_millio_820_ezer_kifizetetlen_tulora_a_francia_rendoroknel","timestamp":"2018. december. 18. 11:37","title":"21 millió 820 ezer kifizetetlen túlóra a francia rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]