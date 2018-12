Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kíváncsian várjuk a következő lapszámot!","shortLead":"Kíváncsian várjuk a következő lapszámot!","id":"20181217_Hetfon_mar_csak_egy_cikk_fert_el_a_Lokalban_az_allami_hirdetesektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8dd8ca-280d-4d3b-97f6-27976e575356","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Hetfon_mar_csak_egy_cikk_fert_el_a_Lokalban_az_allami_hirdetesektol","timestamp":"2018. december. 17. 10:11","title":"Hétfőn már csak egy cikk fért el a Lokálban az állami hirdetésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyra készül.","shortLead":"Karácsonyra készül.","id":"20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73aa373-d648-4681-9f4e-7c9ef7eb486b","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","timestamp":"2018. december. 17. 16:35","title":"Kósa Lajos mindeközben parfümöket szimatolgat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","shortLead":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","id":"20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbb717f-f43b-4899-98d1-3bbc7e4fe1ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","timestamp":"2018. december. 18. 18:19","title":"Gázolt a 3-as metró, pótlóbuszok járnak a Deák tér és Nagyvárad tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld árát. Kalocsán, Berettyóújfaluban, Ráckevén és Zalaegerszegen akartak így beavatkozni a 2015-16-ban kiírt földárveréseken. Bár a gazdák nem fizettek a csalóknak, most vádat emeltek ellenük.","shortLead":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld...","id":"20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7d1e-2dd1-452f-82f9-5fb3f71716fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2018. december. 18. 09:58","title":"Csaltak a földárveréseken, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74de931f-9fb0-4b44-b426-acf90f82dd56","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Ha nem is a megfelelő okból, de legalább valami elkezdődött, a NER-nek újra van ellenzéke. Mondjuk jó lenne, ha nem szerveznének illiberális demokráciát, balról. Vélemény.","shortLead":"Ha nem is a megfelelő okból, de legalább valami elkezdődött, a NER-nek újra van ellenzéke. Mondjuk jó lenne, ha nem...","id":"20181217_Seres_Occupy_MTVA_avagy_Kossuth_ter_visszater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74de931f-9fb0-4b44-b426-acf90f82dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461fa1fd-514f-4039-8d73-8a46706ee8de","keywords":null,"link":"/velemeny/20181217_Seres_Occupy_MTVA_avagy_Kossuth_ter_visszater","timestamp":"2018. december. 17. 11:50","title":"Seres: Occupy MTVA, avagy Kossuth tér visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","shortLead":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","id":"20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44569702-c601-4feb-b6f3-2e2a5e9ec08c","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","timestamp":"2018. december. 17. 14:37","title":"Az MTVA helyett Kálmán Olga olvasta fel a tüntetők öt pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt a MÁV-Start.","shortLead":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt...","id":"20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87df826-983b-4ef1-9fbf-6a989c8c89b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","timestamp":"2018. december. 17. 13:37","title":"Újabb emeletes vonatokat vett a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]