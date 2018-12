Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","shortLead":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","id":"20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b9140-c779-4a7d-b62b-86555c8daf78","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2018. december. 28. 14:44","title":"Otthonában ölhettek meg egy 70 éves férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére még épp időben. ","shortLead":"Szerencsére még épp időben. ","id":"20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa1161-b151-4e44-8370-b2954565dedf","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","timestamp":"2018. december. 27. 12:29","title":"Jeges vízből mentettek ki egy kutyát Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","shortLead":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d9541d-e0de-453f-9fdf-ce9b6ad6eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Kovács Zoltán megvédte Orbánt, szerinte nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több helyen már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a helyiek a takarékszövetkezeti fiókok bezárása miatt. Tavaly már sok kirendeltség bezárt, most karácsony előtt újabb településeket értesítettek a megszűnésről.","shortLead":"Több helyen már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a helyiek a takarékszövetkezeti fiókok bezárása miatt. Tavaly már sok...","id":"20181227_Tomegevel_zarja_be_fiokjait_a_videk_bankja_a_falvakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6159e74b-d06d-40ed-ac72-cdd0caeb1c70","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Tomegevel_zarja_be_fiokjait_a_videk_bankja_a_falvakban","timestamp":"2018. december. 27. 13:49","title":"Tömegével zárja be fiókjait a „vidék bankja” a falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti polgármester egyik korábbi üzlettársának klubja is jól járt.","shortLead":"Egy kormányrendelet szerint még több pénz jutott például Mészáros Lőrinc eszéki fociakadémiájának, de a volt felcsúti...","id":"20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f5034ee-3bb9-4787-9ad5-4bc5ffbe0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec47ba2b-263b-4ab4-b3fe-030d5c08ac8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ujabb_tizmilliard_forinttal_tamogatta_meg_a_kulhoni_magyar_focicsapatokat_a_kormany","timestamp":"2018. december. 27. 14:23","title":"Újabb tízmilliárd forinttal támogatta meg a határon túli magyar focicsapatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","shortLead":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","id":"20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a11591c-a928-4d7b-b398-8b307a05b853","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","timestamp":"2018. december. 27. 15:26","title":"Meghalt egy szurkoló az Inter–Napoli-rangadó előtt kitört verekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és pávaudvarral is. ","shortLead":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és...","id":"20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747c66a-0d1d-4e06-8d2e-adfae02be721","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","timestamp":"2018. december. 27. 10:07","title":"Fotók: 8 milliárdért eladó egy gyönyörű kastély Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","shortLead":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","id":"20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de65d4b-4be0-40c3-a58a-f27ddce2cc64","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","timestamp":"2018. december. 27. 06:03","title":"Átirányítja az Anak Krakatau felett átrepülő járatokat Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]