[{"available":true,"c_guid":"599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","shortLead":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","id":"20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9b1faf-f860-4081-a833-e428a5d8c3bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","timestamp":"2019. január. 03. 08:57","title":"Újabb holttesteket találtak a felrobbant orosz lakóház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz, mivel a kormánypártok előre bejelentették távolmaradásukat.","shortLead":"Az Országgyűlés ma rendkívüli ülésbe kezd az ellenzék kezdeményezésére, azonban a tanácskozás várhatóan...","id":"20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d15025b-16c9-4188-a9a3-791366d71dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek_kormanypartok","timestamp":"2019. január. 03. 06:19","title":"Ma lesz a rendkívüli parlamenti ülés, amit kihagynak a kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és mélyreható reformját javasolja – jelentette a CBS amerikai televízió floridai csatornája.","shortLead":"A tavalyi parklandi iskolai mészárlásról készült végleges jelentés az oktatási intézmények védelmének teljes és...","id":"20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f478f5-a408-4a90-bedf-0c1fa69cc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff862099-7474-4fbf-bbc7-b12fbd683791","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_florida_parkland_iskolai_lovoldozes_kozepiskola_tanarok_felfegyverzese","timestamp":"2019. január. 03. 06:49","title":"Fegyverezzék fel a tanárokat – javasolják a parklandi lövöldözés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván – véli Székely Csaba, akinek a Tízparancsolatról írt darabját decemberben mutatta be a Radnóti Színház.



","shortLead":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván –...","id":"20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bb336-bbee-43eb-b0b6-15b9f1ebff48","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","timestamp":"2019. január. 03. 15:37","title":"„Nemzeti, meg liberális értékrend - Igazából nem is tudom, mit jelentenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Új császár, új mondás.","shortLead":"Új császár, új mondás.","id":"20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa67b8-2ab1-4fee-b391-5b7022ad7b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","timestamp":"2019. január. 03. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: 2019 kurucai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201901_konnyek_azesoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974a28b-4b19-4eb4-98fc-80507703a3c7","keywords":null,"link":"/itthon/201901_konnyek_azesoben","timestamp":"2019. január. 04. 10:00","title":"Nagy Gábor: Könnyek az esőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati intézkedésre, az áfacsökkentésre kérdezett rá.","shortLead":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati...","id":"20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0007d6-d0df-47c9-aaec-e528765e3dbc","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","timestamp":"2019. január. 03. 10:29","title":"Legyen Ön is milliomos: a TV2-n a tej áfájának csökkentésére kérdeztek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","shortLead":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","id":"20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e93e0-73f7-4368-b7ed-eae3ecb9f4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","timestamp":"2019. január. 03. 08:49","title":"Összeveszett barátjával, ezért gyalogolt az úttesten az M3-ason halálra gázolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]