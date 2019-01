Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955f45aa-3aeb-4f22-b3cb-b2481285f86b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hosszú idő óta ez az első alkalom, hogy a demokraták kerülnek többségbe.","shortLead":"Hosszú idő óta ez az első alkalom, hogy a demokraták kerülnek többségbe.","id":"20190103_Megkezdodott_az_atrendezodes_tobbsegbe_kerultek_az_amerikai_alsohazban_a_demokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955f45aa-3aeb-4f22-b3cb-b2481285f86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c3f0a0-070c-434c-bee2-81d4b561d3e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Megkezdodott_az_atrendezodes_tobbsegbe_kerultek_az_amerikai_alsohazban_a_demokratak","timestamp":"2019. január. 03. 19:30","title":"Megkezdődött az átrendeződés: többségbe kerültek az amerikai alsóházban a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","shortLead":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","id":"20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eacac-53aa-48d7-a6a9-e937fcf71296","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"Nem csak Andy Vajna sportcsatornáján lehet majd nézni a Premier League meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA adja közre.","shortLead":"Olykor egy homokhalom is lehet látványos, főleg, ha egy másik bolygóról származik, és a róla készült felvételt a NASA...","id":"20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e66d9ec-a7f6-4d56-8560-dd1e18772a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6717fb85-43b9-4cc6-8e2b-c781516ca489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_mars_nasa_kek_homokdune_mro_urszonda","timestamp":"2019. január. 02. 12:03","title":"\"Kék\" homokdűnét fotóztak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea42ecb-f58e-46ea-b484-786573a9a091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190102_Madonna_szilveszterkor_egyszercsak_megjelent_egy_barban_es_elenekelt_ket_dalt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cea42ecb-f58e-46ea-b484-786573a9a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0876594e-2fb7-4ad0-8654-bcb5324a987a","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Madonna_szilveszterkor_egyszercsak_megjelent_egy_barban_es_elenekelt_ket_dalt_video","timestamp":"2019. január. 02. 14:17","title":"Madonna szilveszterkor egyszer csak megjelent egy bárban, és elénekelt két dalt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem ígérkezik egyszerűnek.","shortLead":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem...","id":"20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d23a-8c4b-40cd-ba67-881ebea8ce9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","timestamp":"2019. január. 02. 17:00","title":"Jönnek az e-autók és csúnyán kiverik a biztosítékot - mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel arrébb is találtak.","shortLead":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel...","id":"20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468fd01-3377-48b6-a73b-25883966543d","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","timestamp":"2019. január. 03. 20:59","title":"Mintegy 270 konténer borult a tengerbe egy hajóról Hollandia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba, még többet kap. ","shortLead":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba...","id":"20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f40a1c-e0f8-493d-bcc8-4ab908ea32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 02. 15:52","title":"30 ezer forinttal több pénzt vihetnek haza a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]