[{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte halálát az ausztriai Voralberg tartományban.","shortLead":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte...","id":"20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a94c0-bad4-4ff5-a5f2-9ffcb3dee645","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","timestamp":"2019. január. 07. 05:32","title":"Több mint fél méter hó esett Nyugat-Ausztriában, eddig hárman haltak meg a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","shortLead":"Az Infiniti új SUV-ja hatalmas méretekkel és lőrésszerű, vékonyka ablakokkal rendelkezik.","id":"20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16aeed9-8d5a-41ec-b778-4525903d87b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_negy_kereken_gordulo_eroditmeny_ime_a_legujabb_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 07. 08:21","title":"Négy keréken gördülő erődítmény: íme a legújabb elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek szédülésről, fejfájásról panaszkodtak, s Washingtonban arra gondoltak, a panaszokat egy kubai akusztikai fegyver okozza. Egy újabb kutatás egészen más magyarázatot talált.","shortLead":"Az USA 2017-ben hazarendelte a havannai követségen szolgáló diplomaták több mint felét, miután a kiküldöttek...","id":"20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01730a7-2722-4d0d-8aeb-4c72c0daf5a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Tucsokciripelesbe_fajhatott_bele_a_fejuk_a_havannai_amerikai_diplomataknak","timestamp":"2019. január. 06. 21:47","title":"Tücsökciripelésbe fájhatott bele a fejük a havannai amerikai diplomatáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcf123b-1e71-4e4e-b968-70d2ea74bb62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is csatlakozhatnak a túlóratörvény elleni demonstrációkhoz, akik nem tudnak vagy nem mernek tüntetni.","shortLead":"Azok is csatlakozhatnak a túlóratörvény elleni demonstrációkhoz, akik nem tudnak vagy nem mernek tüntetni.","id":"20190105_Kisgyermekes_anyak_is_szervezkednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fcf123b-1e71-4e4e-b968-70d2ea74bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31986e1-5cc3-4c63-bd4a-acf2ade4274f","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Kisgyermekes_anyak_is_szervezkednek","timestamp":"2019. január. 05. 14:44","title":"Legókkal tüntetnek a kisgyermekes anyák, akiket otthonukhoz köt a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith Sargentini is, az a zöldpárti EP-képviselő is, aki elkészítette az Orbán-kormányt elmarasztaló európai parlamenti jelentést.","shortLead":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith...","id":"20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469abb03-1412-4b0c-aa34-c7d02568787d","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","timestamp":"2019. január. 06. 14:53","title":"A magyar ellenzékkel együtt tüntet Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős, hetes fokozatú földrengés volt vasárnap este Indonéziában, Ternate szigetétől 173 kilométerre észak-észak-nyugatra - jelentette az amerikai földtani intézet.","shortLead":"Erős, hetes fokozatú földrengés volt vasárnap este Indonéziában, Ternate szigetétől 173 kilométerre...","id":"20190106_Komoly_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a48399-e748-4668-84df-4fcf0d182a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Komoly_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. január. 06. 19:56","title":"Komoly földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss László és Lévay Miklós volt alkotmánybírák is hozzászóltak az Alkotmánybíróság előtti eljáráshoz.","shortLead":"Az Utcajogász, a TASZ és a Helsinki Bizottság, valamint Leilani Farha, az ENSZ különleges jelentéstevője után Kiss...","id":"20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b8198f-f47e-4966-93f7-60e507477ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd9aba2-b809-4dae-9672-75b0ec9792e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Ozonlenek_a_beadvanyok_az_ABhez_a_hajlketalansagot_kriminalizalo_torveny_ugyeben","timestamp":"2019. január. 05. 12:32","title":"Özönlenek a beadványok az AB-hez a hajlkétalanságot kriminalizáló törvény ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már mindenki hallott róla. Éppen úgy, mint az egykori terroristavezérről, Oszama bin Ladenről. Ezért emlegetik a francia sajtóban „Bin Laden-bankó”-ként ezt a nagy címletű, nagyjából 160 ezer forintot érő bankjegyet.","shortLead":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már...","id":"20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb923b0-0a85-4775-9e4b-23ed493fc1ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","timestamp":"2019. január. 07. 06:52","title":"Áprilistól nem nyomnak több „Bin Laden-bankót” az eurózónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]