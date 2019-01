Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műsort kapnak a helyi, Fidesz-közeli rádióban. ","shortLead":"Műsort kapnak a helyi, Fidesz-közeli rádióban. ","id":"20190106_Hodmezovasarhelyen_bevetik_Jeszenszky_Zsoltot_es_Bayer_Zsoltot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7e69c3-047c-463c-927f-73296333d0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496dea82-da32-439e-9cd7-783f58be98a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Hodmezovasarhelyen_bevetik_Jeszenszky_Zsoltot_es_Bayer_Zsoltot_is","timestamp":"2019. január. 06. 10:25","title":"Hódmezővásárhelyen bevetik Jeszenszky Zsoltot és Bayer Zsoltot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök sem tudta megmondani, mi lesz, ha elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt.","shortLead":"A brit miniszterelnök sem tudta megmondani, mi lesz, ha elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt.","id":"20190106_Januarban_szavaznak_a_Brexitrol_az_eredmeny_ketseges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8e8b5-8056-4de4-bdb2-2d0d9a5ba2f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Januarban_szavaznak_a_Brexitrol_az_eredmeny_ketseges","timestamp":"2019. január. 06. 13:08","title":"Januárban szavaznak a Brexitről, az eredmény kétséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta a HVG portré rovatának e heti vendége. Mesélt nagy rendezőkről, akikkel együtt dolgozott, a feleségéről, a Ferenc pápa tiszteletére írt miséről.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/kultura/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 05. 20:00","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan szerrel akadt fenn az ellenőrzésen, ami ugyan tiltott szer, de nem számít teljesítmény fokozónak. ","shortLead":"Eddig két dolgot hangsúlyoztak Parssal kapcsolatban, hogy a dopping eljárásban végig közreműködő volt és, hogy olyan...","id":"20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19920556-0f9d-4959-8a12-a5c257f7d772","keywords":null,"link":"/sport/20190105_pars_krisztian_dopping_kalapacsvetes","timestamp":"2019. január. 05. 18:47","title":"Kokainról írnak Pars Krisztián doppingvétsége kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","shortLead":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","id":"20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53caaa-4ffd-4dfb-8543-a74b714af5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","timestamp":"2019. január. 06. 20:31","title":"Leállt a vonatközlekedés a Budapest-Győr vonalon, pótlóbusz sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","shortLead":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","id":"201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755af69-3fd9-4a15-bf29-e35bbcdf1a79","keywords":null,"link":"/kultura/201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","timestamp":"2019. január. 06. 07:00","title":"Új időknek új dalnokai: akit Orbán elküldött ismét rendet rakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","shortLead":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","id":"20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a6ca4-5ac6-413c-8e67-e55bffd48801","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","timestamp":"2019. január. 06. 14:20","title":"Szeptember óta 59-en fagytak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]