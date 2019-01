Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 08. 07:32","title":"Szeretné, ha a bankja faragna önből tudatos vásárlót? A jó hír, hogy erre már nem kell sokat várnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","shortLead":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","id":"20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ca85a-2e23-4cb6-83d6-d33669912fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","timestamp":"2019. január. 08. 07:38","title":"Egyre több szerepet vállal Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors javítás! – hangzik a szlogen.","shortLead":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors...","id":"20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c6e57-b1b8-4d1b-843b-343bcaffa806","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","timestamp":"2019. január. 08. 10:56","title":"O1G: \"Ó egy gödör\" néven indult országos kátyúvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","shortLead":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","id":"20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f7534-147d-4959-91cc-0212735d4ddc","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","timestamp":"2019. január. 07. 18:07","title":"Tíz perc alatt lezavarta a bíróság a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey meghallgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","shortLead":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","id":"20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee39f4c-094c-450b-ab30-f0dca32f03a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","timestamp":"2019. január. 08. 14:56","title":"Ne lepődjön meg, ha kiáramló füstöt lát az észak-pesti metróállomásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaf3be6-fa67-4489-a960-f106ad71f884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldről hazatérő fiatalok példájával ösztönzi az elvándorolt sepsiszentgyörgyiek hazatérését az önkormányzat. A sikersztorik mellett még nagyobb vonzerőt jelenthet, hogy ingyen telket is adnak a visszatérőknek. ","shortLead":"Külföldről hazatérő fiatalok példájával ösztönzi az elvándorolt sepsiszentgyörgyiek hazatérését az önkormányzat...","id":"20190108_Ilyen_az_erdelyi_Gyere_haza_fiatal_ingyen_telket_adnak_a_visszateroknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aaf3be6-fa67-4489-a960-f106ad71f884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9062ac1b-7e71-4438-a6a7-1201631dacf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ilyen_az_erdelyi_Gyere_haza_fiatal_ingyen_telket_adnak_a_visszateroknek","timestamp":"2019. január. 08. 11:09","title":"Ilyen az erdélyi „Gyere haza, fiatal!”: ingyentelket és -wifit ígérnek a visszatérőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul teljesítenek. Vannak olyan elemzők, akik ebből már az Apple-korszak végét vizionálják.","shortLead":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul...","id":"20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ba01db-bf1e-4efe-b884-7c2be5d1e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Gyűlnek a viharfelhők: az Apple lesz az új Nokia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","shortLead":"Debrecenben ma már kétszer volt, ideje a budapesti Időkép-kamerát is kihasználni.","id":"20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c7af63-ad64-4939-ada1-5a8e25d8146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990d0288-9cee-4b32-a545-dae267ea8d8e","keywords":null,"link":"/elet/20190108_A_Florian_teri_idokepkamera_elott_is_aktivizalta_magat_egy_O1Gtaposo","timestamp":"2019. január. 08. 20:16","title":"A Flórián téri Időkép-kamera előtt is aktivizálta magát egy O1G-taposó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]